İnce cevap verdi: Adaylıktan çekilecek mi?

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinin ardından ortaya atılan “adaylıktan çekileceği” ve “ittifak” iddialarına dair açıklama yaptı.







CHP yönetiminin ve Kılıçdaroğlu’nun ittifak teklifinde bulunmadığını belirten İnce, “Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum. Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır” ifadelerini kaydetti.





‘SIRA MEMLEKET PARTİSİ’NE 24 SAAT KALA GELDİ’

Gazete Duvar'ın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun adaylık ilanından sonra diğer partileri ziyaret ettiğini, Memleket Partisi’ne ise cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala geldiğini ifade eden İnce, CHP’ye ve Kılıçdaroğlu’na başarılar dilediği mesajında şu ifadelere yer verdi:





'DOĞAL OLARAK OLUŞMADI'

Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.





'ZAMAN HİKİMİN HAKLI OLDUĞUNU ORTAYA KOYACAK'

Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir. Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne seçimlerde başarılar diliyorum.