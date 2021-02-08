İnce CHP'den istifasını açıkladı

Parti tarafından ihraç edilmeyi uzun süredir bekleyen Muharrem İnce bugün itibariyle bunun gerçekleşmemesi üzerine istifa edeceğini duyurdu. İnce'nin istifa açıklamasını yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle:







- Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vadedersen kimse sana inanmaz. Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, bütün toplumu kucaklayamaz.





- Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, ortada bir tabela var sadece.





- Birazdan CHP'den e-Devlet üzerinden istifa edeceğim. Gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim.







