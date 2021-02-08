Samanyolu Haber /Politika / İnce CHP'den istifasını açıkladı /08 Şubat 2021 14:00

İnce CHP'den istifasını açıkladı

Memleket Hareketi'nin kurucusu Muharrem İnce, CHP'den bugün istifa edeceğini duyurdu.

SHABER3.COM

Parti tarafından ihraç edilmeyi uzun süredir bekleyen Muharrem İnce bugün itibariyle bunun gerçekleşmemesi üzerine istifa edeceğini duyurdu. İnce'nin istifa açıklamasını yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle:

- Parti içindeki demokrasiyi yok edip ülkeye demokrasi vadedersen kimse sana inanmaz. Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, bütün toplumu kucaklayamaz.

- Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, ortada bir tabela var sadece.

- Birazdan CHP'den e-Devlet üzerinden istifa edeceğim. Gerekçesini de hafta içi yazılı olarak göndereceğim.


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