Samanyolu Haber /Politika / İnce: Cumhurbaşkanlığı için çatı adaya karşıyım /13 Haziran 2021 10:49

İnce: Cumhurbaşkanlığı için çatı adaya karşıyım

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, "çatı aday" önermeyi doğru bulmadığını ve seçimlerde aday olacağını açıkladı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Şişli'de partisinin İstanbul İl Başkanlığı açılışında konuştu.

"Çatı aday yok"

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, "çatı aday" önermeyi doğru bulmadığını söyledi, "seçime hazırız" mesajı verdi.

"Çatı aday matı aday yok. Memleket Partisi günü geldiğinde üyelerinin önüne sandığı koyacak, o üyeler Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Diyorsanız sen de üye olacak mısın evet olacağım tabi olacağım. Biz şu anda 52 ilde örgütlendik 18 Eylül'de kurultayımızı yapacağız. Varsa yüreğiniz gelin seçime katılmayı kolaylaştırın."

"Artık Atatürk'ün partisi değil diyorsan yerin burası"

İnce, Cumhuriyet Halk Partili seçmene de seslendi:

"Bu parti şirazesinden kaydı, bu artık Atatürk'ün partisi değil. Memnuniyetsizsen, partide oy seçiminin kaldırılmasından rahatsızsan, gidişatı iyi görmüyorsan, işte tam senin yerin Memleket Partisi."
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