Samanyolu Haber /Gündem / İnce’den hükümete 'vergi' tepkisi /28 Haziran 2020 16:42

İnce’den hükümete 'vergi' tepkisi

Cumhurbaşkanı kararı ile 400'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirilmesine CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından tepki gösterdi

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 Cumhurbaşkanı kararı ile 400'den fazla ürüne Eylül sonuna kadar yüzde 20'ye kadar ilave gümrük vergisi getirildi.

MUHARREM İNCE'DEN ÇOK KONUŞULACAK TEPKİ

CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından konuyla ilgili eleştiride bulundu.Bir süre önce kamu bankalarına yönetici olarak atanan eski güreşçi Hamza Yerlikaya ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i hatırlatan CHP'li İnce; "400 ürüne ek gümrük vergisi gelmiş. İneğe merada otlama vergisi, benim gibi saçı olmayanlara peruk vergisi, çocuklara oyun konsolu vergisi, radyolu duşakabine TRT vergisi, sigara tiryakilerine günah vergisi. Say say bitmez, Hamzaların, Ebubekirlerin ilave maaşları için para lazım" ifadelerinde bulundu. 
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