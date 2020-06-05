İnce’den ‘sokağa çıkma yasağı’ tepkisi

İçişleri Bakanlığı, 15 ilin valiliklerine gönderdiği genelgede, 05 Haziran 2020 saat 24.00 ile 07 Haziran 2020 tarihi saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.







Tepkilere neden olan karar, genelgenin yayınlanmasından 12 saat sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından iptal edildi.





Karara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Erdoğan, “Cumhurbaşkanı olarak 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. 2,5 ay aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı” ifadesini kullandı.





MUHARREM İNCE’DEN TEPKİ





İçişleri Bakanlığı ve Erdoğan’ın kararına sosyal medya hesabından tepki gösteren Muharrem İnce, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamalarda bulundu:





* Hukuk devleti değil, kanun devleti, genelge devleti olmuştuk. Bugün ise aklı karışıkların tweetle genelgeyi yürürlükten kaldırdığı devlet olduk.





* Tek amacı rodeodaki gibi atın üstünde kalmak. Rodeocunun ata yapıştığı gibi koltuğa yapışmış. Memleketin, milletin durumu umrunda değil.







