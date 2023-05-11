Samanyolu Haber /Gündem / İnce gitti, borsa yükseldi /11 Mayıs 2023 15:13

İnce gitti, borsa yükseldi

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla alımlar hızlandı. BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 5'i aşarken, bankacılık endeksinde artış yüzde 9'un üzerine çıktı.

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Borsa, gün içinde sert yükselişlerin olduğu bir seyir izlerken, Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekildiğini açıklamasıyla artışlar hız kazandı. BIST 100 endeksinde yükseliş yüzde 6'yı aştı; bankacılık endeksinde artış yüzde 9'un üzerine çıktı.

BIST 100 endeksi 4492-4803 bandında hareket ederken; gün içinde yükseliş yüzde 6'yı aştı. Endeks saat 14.40 itibarıyla yüzde 5,97 oranında kazançla 4762 puanda işlem gördü. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,29 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 5492 puana gerilemişti.

Geçen pazartesi günü de Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilebileceği söylentisiyle borsada banka endeksi yüzde 8,5 yükselmişti. 
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