İnce: Her şey genel merkezden ayarlandı

CHP’nin geçen seçimde cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın köşesinden yazdığı iddialara ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Fox Tv’de yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. Söz konusu yazıda dile getirilen ‘CHP’li bir siyasetçi Beştepe’de Erdoğan’la görüştü. Erdoğan, kendisine CHP’nin başına geçmesini tavsiye etti ve her türlü desteği sağlayacağı sözünü verdi” iddiası ve sonraki yazıda kendisinin isminin verilmesine tepki gösteren İnce, Kemal Kılıçdaroğlu’nu da komploya alet olmakla suçladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu için yaptığı, “İddia edildiği gibi bir görüşme olmadı, böyle bir görüşme ortaya çıkarsa ben istifa ederim, eğer yoksa Kılıçdaroğlu istifa edecek misin?” çağrısını hatırlattı.







Kılıçdaroğlu, Fox Tv’de yaptığı açıklamada, soru üzerine, İnce’nin ismini vermeden, “Erdoğan CHP’yi dağıtmak için elinden geleni yapıyor. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum, bunun için kurduğu bir ekibi var. Okuduğumda (Rahmi Turan’ın yazısı) doğrudur dedim. İsim vermek istemiyorum. Saray’a gidenleri biliyorum. İsim vermek istemiyorum” demişti.





KÖYÜNDE AÇIKLAMA YAPTI





İnce, Yalova’daki baba evinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:





GENEL BAŞKANA ‘BİRLİKTE GÖRÜNTÜ VERELİM’ DEDİM: Bu yalan haber çıkınca ‘burada bir tezgah var’ dedim. Hemen sabah arkadaşlara bir tweet atalım, açıklama yapalım dedim. Genel Başkanı ‘Saray’a giden bir CHP’li var’ diye sorduklarında, ‘şaşırmadım’ dedi. Ben bu açıklamayı görünce, ‘eyvah kriz anında doğru yönetilmeyecek bu parti’ dedim. Partim yara alacak dedim. Sayın Genel Başkana telefon açtım 14 dakika sonra geri döndü. 8 dakika 14 saniye kendisi ile görüştüm. Dedim ki burada bir yalan var. Yanınıza geleyim birlikte görüntü verelim dedim. Gel bu badireyi atlatalım dedim, aynı Atatürk resmini kim indirdi tartışmasına dönecek bu dedim. ‘Tamam ben sana haber vereceğim’ dedi ama haber vermedi. Doğrusu bu açıklamayı Kılıçdaroğlu ile yapmaktı. Bu yüzden burada açıklama yapıyorum.





BİR TEZGAH VAR ORTADA: Önce bir özet yapmak istiyorum. Bu haber yalan haber. Burayı geçtik artık. Derdimiz bu değil. Bir tezgah var ortada. Bu tezgâhın sorumluları ortaya çıkarmalıdır. Bu parti içi mesele bu bizi ilgilendirmez demek yanlıştır. CHP bir şirket değil partidir. Muharrem İnce 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beri bir iftira kumpası içinde. Seçim akşamı alkollüydü dedikodusu gibi. Bu iftiraların hepsi CHP Genel Merkezi’nde üretildi. Partideki bir küçük grup tarafından. İnce’den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Ama bu entirikayı çevirenlerden de utanç duyuyorum. Gurur ile utanç burada yan yana. Benimle değil AK Parti’ye bu kadar yüklense iktidar olacağız.





GENEL BAŞKAN İSMİ AÇIKLAMALI: CHP temiz bir siyaset diyorsa önce bunu temizlemelidir. Arınma buradan başlanmalı. Eğer bu komployu ortaya çıkarır, cezalandırır, partiden atarsak emin olun yeniden şahlanırız. Genel Başkana çağrım şudur, şaşırmadım dediyseniz önceden bunu duydunuz. İsmi biliyorum dediniz, ismi açıklamalısınız.





DEDİKODU CHP’DEN ÇIKIYOR: ‘Saray komplosu’ deyip işin içinden çıkamazsınız. Erdoğan’ın bu ülkeye çok zararı var. Ben Saray’ı aklamıyorum, mücadele ediyorum. Erdoğan çıktı meydan okudu ‘ben kimse ile görüşmedim’ dedi. ‘Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum’ dedi. Ama sen Erdoğan’ın ağzına malzeme veriyorsun. Bugün bana komplo kuranlar yarın Kılıçdaroğlu’nu hedef alır. Ben el uzattım mücadele edelim dedim, kabul etmedi Genel Başkan. Partinin sözcüsü ağzını açmadı. Benim ciğerimi yakıyorlar burada. İftara atıyorunuz deselerdi içim yanmazdı. Ben bu ülkede 16 sene milletvekilliği yaptım. Erdoğan ile de Akşener’le de görüşürüm ama Genel Başkan’a sorarım. Basını haberdar ederim. CHP’ye kumpas mı var? Sen malzeme verirsen böyle olur. Dedikodu CHP’den mi AK Parti’den mi çıkıyor. Gazeteci kaynağının CHP’den olduğunu söylüyor. Demek ki dedikodu CHP’den çıkıyor.





MUTLAKA HESAPLAŞACAĞIZ: Ben ilk gördüğümde haberi bu CHP’li olamaz, CHP’de bulunandır anca dedim. İkisi birbirinden farklı. Çıkar için gelenler vardır. Onlar parti batınca gideceklerdir. Mutlaka hesaplaşacağız. Hesaplaşmadan helalleşemeyiz.





DÜNDAR VE IŞIK’A TEŞEKKÜR ETTİ: Teşekkür etmem gerekenler var. Uğur Dündar, bu haber ilk ona gidiyor, Candaş Tolga Işık ona gidiyor sonra. Ama bu arkadaşlarımız yazmıyor. İkisine de teşekkür ediyorum.





SİZDE VİCDAN YOK MU?: Adımı CHP Genel Merkezi’nde lekeleyerek yandaş gazeteci bularak tartıştırmak günah değil mi? 41 yıl sonra 30 barajını ben aştırmadım mı size? Kendiniz aday olmadınız, mecbur kaldınız aday yaptınız. Siz de hiç vicdan yok mu? Kötü insanlardan iyi yönetici olmaz. Bugün dedikodu yapanlar Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde otobüse binmek için torpil yaptırmadı mı?





DÜZ, YERLİ, MİLLİ İNCE’YİM: Ben sizin bildiğiniz Muharrem İnce’yim. Öfkesini de sevgisini de içinde tutmayan İnce’yim. Düz, yerli, milli, kumpas kurmayan İnce’yim.”





‘ATİLLA HANGİ CHP’Lİ İLE KONUŞMUŞ’





İnce, basın toplantısında “CHP’den istifa edecek misiniz?” sorusuna ise “Rica ediyorum bana bir daha böyle bir şey sormayın. Ben kalbimi verdim, Sıradan bir dilekçe ile kurulmuş bir parti değil. Atatürk’ün emaneti bu parti” yanıtını verdi.





Söz konusu iddianın kaynağı olan gazeteci Talat Atilla’ya ilişkin soru üzerine de “Sayın Genel Başkan, Talat Atilla’ya ‘açıklamanı yap’ demelidir. Saray açıklamasını yaptı. Şimdi Talat Atilla açıklamalıdır, Hangi CHP’li ile konuşmuş? Konuştuğu CHP’linin çevresini 48 saatte çözeceksiniz. 2 günde partiden atacaksınız. Bunun çaresi bu. Erdoğan nasıl kandırılmışsa, bizim genel başkan da kandırılmış! ‘Ne biliyorsunuz?’ dedim. Cevap vermedi. ‘Bak Genel Başkanım dedim yapma etme yara alacağız’ dedim.





‘CHP İÇİNDEKİ ÇETE’ SÖZLERİ…





Muharrem İnce, “CHP içindeki çete kim?” sorusuna “Aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler” yanıtını verdi.





Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet edip etmediği sorusuna da İnce şu yanıtı verdi: “Bunu çözmeden CHP’nin ‘temiz siyaset’ deme hakkı ortadan kalkar. Sayın Genel Başkanı istifaya davet etmiyorum, bu sorunu çözmeye davet ediyorum. Ne zaman çağırırsa ordayım. Bu tezgah, bu komplo çözülmeden CHP’nin ‘temiz siyaset’ söylemi yara alır. 24 Haziran akşamı benim için iftira atanlar, ‘Saray’a gitti’ iftirasını atanlarla aynı gruptur. Planı kurdum, kurultayda daha da fazlasını anlatacağım. Amaç beni devre dışı bırakmak, ‘Sayın Kılıçdaroğlu biz senin yanındayız. Biz önce Muharrem İnce’ye komplo kuracağız, sonra sana komplo kuracağız’ da olabilir.





ATİLLA: SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM





Söz konusu görüşme iddiasının kaynağı Talat Atilla ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Kılıçdaroglu’nun açıklama yapmasını bekliyorum.. Daha önce yaptığım açıklamanın arkasındayım. Açıklama makul bir sürede gelmezse yeni bir açıklama daha yapacağım” dedi.





NE OLMUŞTU?





Sözcü yazarı Rahmi Turan, 20 Kasım 2019 tarihli köşe yazısında “CHP’li bir ismin Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü” iddia etti. Turan yazısında CHP’li isme Erdoğan’ın “Türkiye’nin güvenliği için senin CHP Genel Başkanı olman gerekir; memleketin iyiliği için bu gerekli, ben de yardımcı olurum” dediğini iddia etti.





CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Fox TV’de soru üzerine, ‘iddianın doğru olduğuna inandığını’ söyledi.





Rahmi Turan, daha sonra canlı yayına telefonla bağlanarak yaptığı açıklamada bu kişinin Muharrem İnce olduğunu öne sürdü. İnce bu iddiayı yalanladı.





Sözcü yazarının haberin kaynağı olarak gösterdiği gazeteci Talat Atilla ise kaynağının CHP’li bir isim olduğunu ve iddiayı Kılıçdaroğlu’na da ‘bir şekilde’ teyit ettirdiğini söyledi.