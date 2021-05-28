Samanyolu Haber /Ekonomi / İnce mesaj! 650 milyar dolarlık iki ABD fonu Türkiye'den çıkıyor /28 Mayıs 2021 10:50

İnce mesaj! 650 milyar dolarlık iki ABD fonu Türkiye'den çıkıyor

Biden-Erdoğan görüşmesi 14 Haziran'da. Görüşmeye günler kala Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinden iki kamu fonu Türkiye'deki yatırımlarına son verme kararı aldı. Eyalet senatosundaki oylamada Cumhuriyetçiler ile Demokratların tamamı Türkiye'den çıkış için "evet" dedi.

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Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre bu fonların Türkiye'den çıkış zamanlaması önemli, ve bazı mesajlar içerdiği düşünülüyor.

Tayyip Erdoğan, 14 Haziran’da Belçika’nın başşehri Brüksel’de NATO Zirvesi esnasında Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden ile bir araya gelecek.

20 Ocak 2021’de başkanlık koltuğunu Donald Trump’tan devralan Biden, 24 Nisan’da “Yarın 1915 hadiseleri için ‘soykırım’ diyeceğim.” mesajını vermek için yaptığı telefon görüşmesinin haricinde Erdoğan ile görüşmemişti. İki lider arasındaki kritik görüşmeye günler kala ABD’den iki kamu fonu hakkında “Türkiye’deki yatırımlarına son verme” kararı alındı.

Uzun yıllardır Türkiye’de bulunan “Kaliforniya Kamu Çalışanları Emeklilik Sistemi (CalPERS)” ve “Kaliforniya Devlet Öğretmenleri Emekli Sistemi (CalSTRS)” isimli iki fondan CalPERS, 395 milyar dolar tutarında bir varlığı yönetiyor. CalSTRS’in yönettiği varlıkların büyüklüğü ise 254 milyar dolar.

Toplam büyüklüğü 650 milyar dolar civarında olan iki fon, Türkiye’de önemli şirketlerin hisselerine yatırım yapmıştı. Sadece CalPERS’in Türkiye’deki varlıklarının büyüklüğü 200 milyon dolara yakın. Ermeni diasporası tarafından sürekli bu fonlara yönelik kampanya başlatılmış, Türkiye’den çıkmaları için baskı oluşturulmuştu.

KARAR 36’YA SIFIR ALINDI

Dün Kaliforniya Eyalet Senatosu, kararı onayladı. 40 senatörün görev yaptığı Kaliforniya Eyalet Senatosu’nda iki fonun Türkiye’deki varlıklarını geri çekmesi yönündeki karar alındı. Oylamaya katılan 36 senatörün tamamı bu kararı onaylarken, Türkiye lehine tek oy çıkmadı. Cumhuriyetçi ve Demokratlar, fire vermeden iki fonun da Türkiye’den çıkması gerektiğini kabul etti.
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