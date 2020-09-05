İnce Sivas'tan başladı, havuz medyası canlı yayınladı

İnce, Sivas'ta yaptığı konuşmada, “Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz” ifadesini kullandı.







Havuz medyasının televizyonlarında canlı yayınlanan konuşmasında Muharrem İnce, şunları söyledi:





“Türkiye’nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. İktidar gitmekten korkuyor, muhalefet de “vatandaş ne der” deyip ondan korkuyor. Böyle bir ortamda Sivas’tan yola çıkıyoruz. Dokunsan yıkılacak bir iktidar var ama muhalefet korkuyor. Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir. Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Biz her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Cumhuriyet’in değerleriyle oynanamaz. Prangaları kırıp maviliklere yelken açacağız. Türkiye’yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Milletimizle gönül köprüsünü kuracağız. Gelecekten kaygı duyanları Memleket Hareketi’ne davet ediyorum. Atatürk’ü kabul etmeyenleri hareketimizde istemiyoruz. 92 parti var kimse finansörlerini sormuyor ama bize soruyorlar. Bir tane kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. Sadece otobüs kiraladık, finansörümüz yok. Bize milyon dolarlar lazım değil, bize yürek lazım, cesaret lazım.”





Muharrem İnce Sivas’a hareketi öncesinde yaptığı açıklamada da, düzenlenecek programlara katılanların koronavirüs nedeniyle kendilerini koruması gerektiğini kaydederek, “Önce bir kere kendimizi korumalıyız. Herkese uyarılarım o olacak. Sosyal mesafe, maskeye ve hijyene dikkat edeceğiz. Özetini yaparsak ‘Memleket Hareketi’ Türkiye’nin bereketi olacak” diye konuştu.





CHP’den ihraç edilmesi için bir parti üyesinin dilekçe verdiği iddialarına ilişkin soru üzerine İnce, şunları söyledi:





“Benim böyle kaygılarım yok, böyle korkularım yok. Onları ben çoktan unuttum. Ama bir kaygım ve korkum var. Gelecekte amca, ağabey, dede, Muharrem Bey, ‘Ya memleket yanarken, memleket kuşatılmışken sesini çıkarmadın, bir kırmızı plakaya, bir grup başkanvekilliğine, bir milletvekilliğine razı oldun, kenara çekildin’ demesinler. Çocuklar gelecekte benden hesap sormasınlar yeter. Gerisi önemli değil.”





Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programında “Bin Günde Memleket Hareketi” için “Partimizin bir üyesidir, 4 Eylül’de Sivas’ta başlayabilir, gayet güzel itirazım yok” şeklindeki ifadelerine ilişkin de “İtirazı olmamasına teşekkür ederim” değerlendirmesini yaptı.