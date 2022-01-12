İnce ve Sarıgül'ün partisi YSK'nın listesinde yok

4 PARTİ EKLENDİ





İKİ PARTİ YER ALMADI





24 PARTİ SEÇİME GİREBİLECEK







Erken seçim tartışmaları devam ederken Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yapılacak ilk seçimlerde seçime katılma hakkına sahip olan partileri açıkladı. YSK'ye göre, 24 siyasi parti yapılacak seçimlere katılabilecek yeterliliğe sahip olarak belirlendi.Yeni kurulan birçok parti de YSK'nin açıkladığı listede yer aldı.Açıklanan listeye göre, Türkiye'de bulunan 121 siyasi partiden sadece 24'ü seçimlere girebilme yeterliliğine sahip oldu.YSK’nın Afyon Güney Beldesi seçimleri öncesi (24 Mart 2021) açıkladığı listede Emek Partisi, Millet Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve Türkiye Komünist Hareketi yer almamıştı. Son yapılan incelemede bu 4 parti de teşkilatlanma kriterlerini karşılayarak seçime girme hakkını elde etmiş oldu.YSK'nın açıkladığı listede Muharrem İnce öncülüğünde kurulan Memleket Partisi ve Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türkiye Değişim Partisi yer almadı. Mevzuata göre 41 ilde teşkilatlanmalarını tamamlayan partilerin ayrıca büyük kongrelerini yapmış olmaları ve bunun üzerinden 6 ay geçmiş olması şartı aranıyor. Bu iki parti büyük kongrelerini geçtiğimiz eylül ayında yaptı.İşte YSK'nın açıkladığı listede yer alan siyasi partiler:1- Adalet ve Kalkınma Partisi2-Anavatan Partisi3- Bağımsız Türkiye Partisi4- Büyük Birlik Partisi5- Cumhuriyet Halk Partisi6- Demokrasi ve Atılım Partisi7- Demokratik Sol Parti8- Demokrat Parti9- Emek Partisi10- Gelecek Partisi11- Genç Parti12- Halkların Demokratik Partisi13- Hür Dava Partisi14- İyi Parti15- Millet Partisi16- Milliyetçi Hareket Partisi17- Muhafazakar Yükseliş Partisi18- Saadet Partisi19- Sol Parti20- Türkiye İşçi Partisi21- Türkiye Komünist Hareketi22- Türkiye Komünist Partisi23- Vatan Partisi24- Yeniden Refah Partisi