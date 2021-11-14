Samanyolu Haber /Politika / İnce'den Erdoğan'a kitap tavsiyesi /14 Kasım 2021 20:28

İnce'den Erdoğan'a kitap tavsiyesi

"'Millet aç' diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. “Memleketi Nasıl Batırdım” paylaşımında bulundu.

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'Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi politikalarına getirilen eleştirilere yanıt vermişti. Erdoğan, "'Millet aç' diyor. Kafanız nasıl çalışıyor? Biz bu noktada ekonominin kitabını yazdık. Yazmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

İNCE'DEN YANIT

Erdoğan'ın "ekonominin kitabını yazdık" ifadelerine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Doların Erdoğan'dan dolayı 10 TL olduğunu hatırlatan İnce, "Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum  “Memleketi Nasıl Batırdım” ifadelerini kullandı. 

İnce'nin paylaşımı şu şekilde: 

“Doları 10 lira yapan, zam şampiyonu Erdoğan “ekonominin kitabını” yazmış. Ben de kitaba isim öneriyorum. “Memleketi Nasıl Batırdım”
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