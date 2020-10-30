Samanyolu Haber /Politika / İnce'nin A takımında kimler var? /30 Ekim 2020 11:56

İnce'nin A takımında kimler var?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, partisine alternatif bir hareket başlattı. İnce'nin A takımında kimler var?

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"Memleket Hareketi" ismiyle alternatif parti kurma hazırlıkları yapan Muharrem İnce, yol haritasını açıkladı. 

"Memleket batıyor, görmüyor musunuz bunu?" diyen İnce, "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) 40 yılımı verdim. Üzülüyorum bu duruma. Her hafta bir şey çıkıyor ya. İnsan bir çıkar millete umut verir. İttifakları kiminle yapacaksanız çıkıp mertçe yapacaksınız." dedi. 

İnce, "Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) bize desteği olmadı mı? Oldu. Kürtlerin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olamasaydı alamazdık büyük şehirleri. Teşekkür etmezsen yarın sıkıntı olur." diye konuştu.

LİSTEDE TECRÜBELİ SİYASETÇİ NEREDEYSE HİÇ YOK

Muharrem İnce, Memleket Hareketi'nin kurucu isimlerini şöyle açıkladı:

Ahmet Özalp (Siyaset bilimi profesörü), Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü, eski rektör),  Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi), Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü- Beyin cerrah), Albert Yağız (Endüstriyel yazılımcı), Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat), Aykut Demiral (Bankacı), Barış Kuzgunbay (Tıp Profesörü), Berk Hacıgüzeller (Mali müşavir), Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimci), Bilin Neyaptı (İktisat Doçenti, Dünya Bankası Eski Danışmanı), Burak Hasar (Diş Hekimi), Cüneyt Oğuz (Yatırım Bankacısı, İş İnsanı), Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar), Ebru Arıkan (İş İnsanı, Eğitimci), Erkin Şahinöz (FED eski ekonomistti, toplum bilimci), Dürbüz Evren (Kalkınma uzmanı), Hüseyim Baraner (Turizmci), Hüseyin Ercüment Değer (Avukat), İlhan Düzyürek (Yönetici), İlkay Yıldırım (Ekonomist, sanayici), İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti), Mehmet Kazancıoğlu (Makine Mühendisi), Mert Ünlü (İhracatçı), Meryem Şengül (Gazeteci, Yapımcı), Muharrem Yıldız (Eğitimci), Osman Kurtuluş (Ortopedi ve Travmoloji Uzmanı), Osman Serkan İleri (Doktor, öğretim üyesi, inşaat mühendisi) , Özgür Serkan Yılmaz (Üst Düzey Yönetici) , Serkan Yahşi (İnşaat Mühendisi) , Serkan Ufuk Akgün (İş İnsanı) , Sibel Aracı (Psikiyatrist) , Tolga Yücel (Oyuncu), Yağız Enver (Akademisyen) ve Zeynep Hazal Tulgar (üniversite öğrencisi)
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