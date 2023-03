İnce'nin adaylığı muhalefete mi Erdoğan'a yarıyor?

VOA Türkçe ’nin edindiği bilgilere göre, dün Memleket Partisi’nin genel merkezinde yapılan görüşmede ne seçim ittifakı ne de İnce’nin adaylıktan çekilmesi gündeme geldi.

Muhalif kamuoyunun son ana kadar adaylıktan çekilmesini beklediği Memleket Partisi Genel Başkanı, bu konuda herhangi bir açıklama yapmayarak adaylığa devam edeceğini ortaya koydu.İnce zaten dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini ziyaretinden sonra, “İttifaklar olmalıdır siyasette. Fakat bu ittifaklar menfaat ittifakları olmamalıdır. İlke ittifakları olmalıdır. Bizim ilkelerimiz çok nettir. Biz Atatürk’ü tartıştırmayız. Teröre karşı mesafeliyiz. PKK’sına, IŞİD’ine, FETÖ’süne, Hizbullah’ına. Kadın hakları konusunda asla geri adım atmayız” sözleriyle hem CHP’nin kurduğu Millet İttifakı’na ve HDP ile olan dolaylı işbirliğine mesafeli olduğunu hem de sözlerinin sonunda Kılıçdaroğlu’na “hoş geldiniz ve güle güle” diyerek CHP liderinin lehine adaylıktan çekilmeye niyeti olmadığını göstermişti.Görüşmede CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve TBMM Grup Başkan Vekili Özgür Özel’le birlikte Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan bir diğer TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP’nin güçlü bir çekilme beklentisi içinde olmadığını ortaya koydu.2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Muharrem İnce ile birlikte çalışan Engin Altay, iki liderin buluşması hakkında, "Biraz nostaljik, güzel bir görüşme oldu. Bugün için Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilme kararı verip vermeyeceğiyle ilgili bir bilgiye sahip değilim ama kamuoyundaki ‘Oyları bölmeyin, ayrışmayın’ şeklindeki basıncı biz biliyoruz, o da şüphesiz biliyordur. Takdir kendisinin. Kimseye ‘sen çekil kardeşim’ diyecek değiliz. Denilmesini doğru da bulmayız. Milletin terazisinden herkes yaptığı iş ve işlemle ilgili bir not alacaktır" karşılığını verdi.Yüksek Seçim Kurulu’nun onayladığı cumhurbaşkanı adayları 31 Mart’ta (yarın) Resmi Gazete’de yayınlanacak ve sonrasında propaganda süreci başlayacak. Böylelikle İnce’nin ismi sonradan çekilme kararı alsa bile seçim pusulasında yer alacak.Ancak bazı uzmanlar 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu’nun 12. maddesinde “Birinci oylamada, kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımından itibaren, oy verme günü saat 17.00’ye kadar listede meydana gelecek eksilmeler, değişikliği gerektirmez” ifadesinde muğlaklığı gerekçe göstererek İnce’nin Cumartesi günü seçim pusulaları basılmadan önce çekilmesi halinde isminin basılmayabileceğini söylüyor.Bu konuda daha önce benzer bir durum olmadığından içtihat bulunmuyor. O nedenle 48 saat içinde bu denli sürpriz bir gelişme olması durumunda sürecin nasıl işleyeceği bilinmiyor. Seçim pusulaları basıldıktan sonra hiçbir koşulda aday ismi çıkartılamıyor.Son iki aya kadar kamuoyu araştırmalarında pek bir varlık gösteremeyen Memleket Partisi, yabancı karşıtı politikalarla öne çıkan Zafer Partisi’nin irtifa kaybetmesi ve İYİ Parti’nin Altılı Masa’ya geri dönmesi sonucu özellikle milliyetçi muhalif seçmenin yönlendiği adres haline geldi. Partinin oyunun kamuoyu araştırmalarında yüzde 1,5 ile yüzde 7,5 arasında geniş bir aralıkta ölçülmesi gerçek oy oranını tahmin etmekte zorluklar getirse de İnce’nin seçimlerde bir faktör olacağı konusunda hemen herkes uzlaşmış durumda.Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, Millet İttifakı’nın seçimi ilk turda bitirmek istiyorsa İnce’yi mutlaka saflarına çekmesi gerektiği kanısında.VOA Türkçe’nin konuştuğu Kömürcü, “İnce çekilmezse seçimin ilk turda bitmesi çok zorlaşır. Belki imkansız olur diyemem ama çok zor olur. Hatta seçimler öncesi Kılıçdaroğlu lehine çekildiğini açıklasa bile ismi seçim pusulasında olacağından protestocu oyu kullanacak seçmenin tercihi olabilir. Özellikle İYİ Parti seçmeninin yaklaşık yüzde 25 oyunu alıyor. CHP’den de bir miktar oy alıyor. Ama ağırlıklı tabanı muhalif seçmen, AKP seçmeninden aldığı oy çok çok sınırlı. Aslında uzlaşması gerekiyor. Muhalefetin kazanmasını engellediği düşünülen bir kişi önümüzdeki yıllarda siyasette var olamaz. Tabii mağlup muhalif siyasetçilerin hepsi tasfiye olur” dedi.Yöneylem Araştırma Direktörü, Memleket Partisi’nin oyunun dağınık olduğunun, barajı geçse dahi çok düşük sayıda milletvekili çıkartma potansiyeli bulunduğunun altını çiziyor.“Siyasette son birkaç ayda yaşanan gelişmeler sonrası Muharrem İnce bir rüzgar yakaladı. Şu anda elinin kuvvetli olduğunu ve müzakere edilebilir bir pozisyonda olduğunu düşünüyor. Ama çok tecrübeli bir siyasetçi. Kişisel hislerle değil de akılla hareket edeceğini, böyle bir siyasi deneyimi olduğunu düşünüyorum. Partisi baraj altında kalırsa silinecek. Ama partisi barajı geçse bile oyları çok dağınık olduğundan en iyimser sonuçta en fazla 7-8 milletvekili çıkartabilir. Ecevit liderliğindeki DSP’nin 1991 seçimlerinde aldığı sonucu hatırlayın. Yüzde 10,7 ile sadece 7 milletvekili çıkarmıştı. İnce de buna benzer bir sonuçla da iktidara değil muhalefete çok zarar verir. Ama barajı geçip yeni dönemde yeni bir güç olma duygusuyla hareket ediyor olabilir. Hala önümüzde çok zaman var ve çok opsiyon var. Fakat benim gördüğüm seçimi kazanmak istiyorsa muhalefet ne pahasına olursa olsun İnce’yi ikna etmeli.”Genar Araştırma Genel Müdürü İhsan Aktaş ise Muharrem İnce’nin ağırlıklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhalefetin adayı olamayacağını düşünen muhalif seçmenden oy aldığını düşünüyor.VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Aktaş, “Millet İttifakı’nın oluşumundan dolayı sıkışmış bir seçmen var. Bu kitle Kılıçdaroğlu’na oy vermek istemiyor. Bu grubun içinde Kılıçdaroğlu’na gönlü yatmayan ağırlıklı olarak ilk kez oy kullanacak genç seçmenler var. Ayrıca her ne kadar geri dönse de Meral Akşener’in Altılı Masa’dan kalkmasına neden olan İYİ Parti seçmeni de burada yer alıyor. Bir kesim Atatürkçü milliyetçi kesim de Millet İttifakı’na uzak. Bunların şu an için yüzde 5,5’luk bir oyu var. İnce dönse bu seçmeni kendisiyle beraber Millet İttifakı’na götüremez. Şimdi herkes cumhurbaşkanı seçimini konuşuyor ama Millet İttifakı için asıl risk milletvekili seçimleri. Memleket Partisi barajı aşarsa çok çok 10-12 milletvekili kazanır ama Millet İttifakı’na büyük kaybettirir. Tabii şunu da unutmayın. Muharrem İnce daha net bir siyasetçi. Mesela dün ‘hoş geldin, güle güle’ dedi. Tüm Türkiye bu sözü konuştu. Akılda kalmayı beceriyor. Seçim sürecinde bu durum onu daha avantajlı kılacak. Çoklu adayda seçimin birinci turda bitmesi ortada. Ama önde bitirme konusunda Cumhur İttifakı daha avantajlı” dedi.