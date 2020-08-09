Samanyolu Haber /Politika / "İnce'nin alacağı oy yüzde 4 ila 6 arasında olur" /09 Ağustos 2020 15:58

"İnce'nin alacağı oy yüzde 4 ila 6 arasında olur"

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yeni parti kuracağı söylenen Muharrem İnce’nin oy oranıyla ilgili değerlendirmede bulundu. “Muharrem İnce’nin alacağı maksimum oy yüzde 6, minimum oy 4’tür. İnce, hâlâ popüler ama kredisinin bir kısmını kaybetti” dedi.

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, Youtube kanalında parti kuracağı söylenen Muharrem İnce’yle ilgili görüşlerini açıkladı. CHP’nin Muharrem İnce gibi bir markayı daha iyi kullanması gerektiğini kaydeden Özkiraz, 37. Olağan Kurultay’dan önce, kurultay sırasında ve kurultaydan sonra onurlandırılması gerektiğini vurguladı. Özkiraz, “”Muharrem İnce CHP’nin düşmanı değil, CHP’nin evladı” dedi.

İnce’nin partisini kurarsa Cumhur İttifakına katılmayacağını belirten Özkiraz, “O zaman bu ittifakın içerisinde olunacaksa yeni bir partiye ne hacet? Kaldı ki Cumhurbaşkanı adaylığı kesin olsa bile Muharrem İnce’nin eski yüzde 31’i koruması çok zor. Bırakın yüzde 31’i diğer partilerin de adayı varken Muharrem İnce’nin yüzde 10’larda oy alması bile çok zor” dedi.

MUHALEFETİN KAYBETMEMESİ LAZIM

Özkiraz, Muharrem İnce ile CHP arasında 24 Haziran seçimlerinde yüzde 8 kadar oy farkı olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Muharrem İnce hâlâ popüler ama kredisinin, karizmasının bir kısmını kaybetti. Bir kısmını da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi popüler bir aday çıkması durumunda kaybedebilir. O yüzden Muharrem İnce’nin alacağı maksimum oy 6, minimum oy 4’tür.  50+1’in iktidar belirlediği bir sistemde çok iyi bir orandır. Muhalefetin bu 4 puanı kaybetmemesi lazımdır.”

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