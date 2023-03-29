İnce'nin kurmayı ziyareti değerlendirdi: 'Bir beklenti içinde olunmamalı'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile görüşme talebinde bulunduğunu bildirdi.







Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır'a konuşan Kılıçdaroğlu, "Görüşme talebi bizden gitti. Yarın büyük olasılıkla görüşeceğiz" dedi.





Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce görüşmesi bugün saat 17.00'de Memleket Partisi'nde gerçekleşecek. Muharrem İnce, dün Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye yaptığı açıklamada ise "Milli Yol, Bağımsız Türkiye’ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum. Buyursun. Bana bir teklif falan yok. Kemal Bey gelirse konuşurum. Ama gazetecilerin yazdığı haberler üzerinden konuşmam. Ben müzakereye açığım. Kemal Bey benden yaşça büyük. Doğrudur, genel başkanlığımı yaptı. Benim ağabeyimdir. Hürmet ederim. Siyaset başka bir şeydir. Uçakta Karayalçın’la karşılaştık. Karayalçın benim genel başkanımdı. İlgilendim, hürmet ettim. Ben CHP kültürü ile yetişmiş bir insanım. Bu insani bir çizgidir” ifadelerini kullanmıştı.







DUDU: ÖNCELİĞİMİZ BU İKTİDARIN GİTMESİ



24-25-26. Dönem Hatay Milletvekili, Avukat, Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Dudu, görüşmeyi Gerçek Gündem’e değerlendirdi.





Dudu, Kılıçdaroğlu’nun siyasi parti ziyaretleri kapsamında olan bir nezaket görüşmesi şeklinde değerlendirdiğini söyleyerek şunları söyledi:





“Bu sadece bir nezaket ziyareti. Sayın Kılıçdaroğlu başka partileri de ziyaret etti. Bu da aynı kapsamda bir ziyaret. Burada başka bir beklenti içinde olunmamalı. Bizim ayrı bir gündemimiz yok. Bu şartlarda seçimlerin ilk turda bitmesi pek olanaklı görünmüyor. İkinci tura kalacağı hemen hemen kesin. Biz sayın Genel Başkan’ın her halükârda ikinci tura kalacağını düşünüyoruz.”





Dudu, seçimlerin ikinci tura kalması halinde parti olarak tutumlarının ne olacağı sorusunu ise “Bizim önceliğimiz bu iktidarın gitmesi” şeklinde yanıtladı.