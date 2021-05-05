Samanyolu Haber /Politika / İnce'nin partisinin amblemi belli oldu /05 Mayıs 2021 11:30

İnce'nin partisinin amblemi belli oldu

Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindiği, partinin sloganının ve logosunun hazır olduğu iddia edildi.

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Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışmalarında sona gelindiği iddia edildi.

İddiaya göre, Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün olan 19 Mayıs'ta siyasi faaliyetlerine başlayacak olan Memleket Partisi'nin sloganı ve logosu da hazır.

KRT TV'de gazeteci Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin yeni partisi Memleket Hareketi'nin logosunun görselini paylaştı. Sloganını "Memleket, Adalet, Vicdan ve İş" kelimelerinin baş harfleri "Mavi" olarak belirleyen partinin logosu ise Türkiye haritası şeklinde olacak.

Logoda, Ankara'nın üzerinde ise nazar boncuğu şeklinde "@" işareti bulunacak.
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