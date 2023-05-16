Samanyolu Haber /Gündem / 'İnce'ye Komplo' iddialarında sıcak gelişme /16 Mayıs 2023 14:24

'İnce'ye Komplo' iddialarında sıcak gelişme

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 12'si yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 kişinin yurt dışında olduğu, bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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