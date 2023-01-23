İncirlik'teki ABD'li personel 12 yıl sonra ilk kez dışarı çıktı

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde görevli personelin üsten çıkmasına 21 Ocak'ta izin verildi. Haberi alan esnaf, iş yerlerinin kepenklerini açmaya başladı. İlk olarak iş yerlerinde tadilat yapan esnaf iş başı yaptı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de çevre düzenlemesi ve yollarda asfalt çalışması yaptığı görüldü.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre, bölgenin 38 yıllık esnafı Muzaffer Güven, üsse giriş-çıkışlar kapatılmadan önce dericilik üzerine çalıştığını belirterek, şu an iş yerini giyim mağazasına dönüştürdüğünü söyledi. Güven, “Eskiden işler çok iyiydi, insanlar burada çok güzel döviz kazanıyordu ancak kapanınca her taraf harabe oldu. Kapı açıldı ancak giriş ve çıkışlar beklediğimiz gibi değil. Esnaf da ciddi bir hazırlık yapamıyor çünkü ileride tekrar kapanıp kapanmayacağı belli değil” dedi.





Konfeksiyoncu Mehmet Yılmaz ise "Şu anda küçük bir canlanma var. Askerler 2 gündür biraz kendilerini gösteriyor ama ilerleyen ay daha kalabalık olacağına inanıyoruz. Bu süreçte internetten satış yaptık, üstekilerle tanışıyoruz ama dışarı çıkmaları iyi oldu. Kendileri giyip, deneyip satın alma şansına sahipler. Umarız çok daha güzel günler görürüz" diye konuştu.





2011'DE YASAK GELMİŞTİ





Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Mahallesi, Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak işgali döneminde 20 bini aşkın askerin oluşturduğu ekonomiyle altın çağını yaşadı. 2002 yılında asker sayısının azaltılmasıyla birlikte ekonomi biraz yavaşlasa da 2011 yılında IŞİD tehlikesi nedeniyle askerlerin dışarıya çıkmasının yasaklanmasıyla tam anlamıyla hareketlilik son buldu.







ABD'li askerlerin yoğun ilgi gösterdiği yeme-içme, eğlence, tekstil, kuyumculuk, hediyelik eşya, halıcılık, spor gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren esnaf, iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı. Aradan geçen yıllarda iş yerleri bakımsız kaldı.





Öte yandan üste toplamda bin 200 ABD’li personel bulunduğu öğrenildi.