"İncirlik'teki nükleer başlıklar o ülkeye taşınacak" iddiası

İtalya'da Yeşiller Partisi'nin hükümetten Türkiye'deki İncirlik NATO üssünden İtalya'ya taşınacağı iddia edilen 50 nükleer başlık hakkında açıklama talebine Savunma Bakanlığı söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti.





Avrupa Yeşiller hareketinin İtalya temsilcisi Angelo Bonelli, ABD'li eski bir komutanın Türkiye'de bulunduğunu iddia ettiği 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınması önerisi hakkında hükümet tarafından Parlamento'da açıklanmasını istemesi üzerine İtalya Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yayınladı.





Türkiye'den İtalya'ya nükleer başlık transferi haberlerinin tamamen asılsız olduğunu ifade edilen açıklamada NATO dahilinde herhangi bir nükleer nakliyelinin tüm üye ülkeler arasında istişare edilmeden söz konusu olamayacağı vurgulandı.





Yeşiller Ulusal Temsilcisi Bonelli, İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Aviano NATO üssünde halihazırda 30 nükleer başlığın bulunduğu iddialarının yanı sıra ABD'nin Avrupa Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmış olan General Chuck Wald'ın bir mülakatta söylediği 'İncirlik üssündeki 50 başlığın İtalya'ya taşınması uygun olur' iddiasına İtalyan hükümetinin mecliste açıklığa kavuşturmasını talep etmişti.





Bonelli, emekli General Wald'ın bahsettiği nükleer başlıkların İncirlik'ten Aviano'ya taşınması halinde İtalya'nın Avrupa'daki en büyük nükleer silah deposu haline geleceğini söyledi.





Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda görev alan emekli General Wald, Kasım ayında Bloomberg'e verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması nedeniyle İncirlik askeri üssünde bulunan 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınmasının uygun olacağını iddia etmişti.