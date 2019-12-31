Samanyolu Haber /Gündem / İncirlik'teki nükleer silahlar İtalya'ya mı taşınıyor? /31 Aralık 2019 10:20

İncirlik'teki nükleer silahlar İtalya'ya mı taşınıyor?

İtalya'da Yeşiller Partisi hükümetten Türkiye'deki İncirlik NATO üssünden İtalya'ya taşınacağı iddia edilen 50 nükleer başlık hakkında mecliste açıklama yapmasını talep etti.

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Yeşiller hareketinin İtalya temsilcisi Angelo Bonelli, ABD'li eski bir komutanın Türkiye'de bulunduğunu iddia ettiği 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınması önerisinin hükümet tarafından Parlamento'da açıklanmasını istedi.

Yeşiller Ulusal Temsilcisi Bonelli, İtalya'nın kuzeydoğusunda bulunan Aviano NATO üssünde halihazırda 30 nükleer başlığın bulunduğu iddialarının yanı sıra ABD'nin Avrupa Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapmış olan General Chuck Wald'ın bir mülakatta söylediği 'İncirlik üssündeki 50 başlığın İtalya'ya taşınması uygun olur' iddiasına İtalyan hükümetinin mecliste açıklığa kavuşturmasını talep etti.

Bonelli, emekli General Wald'ın bahsettiği nükleer başlıkların İncirlik'ten Aviano'ya taşınması halinde İtalya'nın Avrupa'daki en büyük nükleer silah deposu haline geleceğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Avrupa Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nda görev alan emekli General Wald, Kasım ayından Bloomberg'e verdiği röportajda Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması nedeniyle İncirlik üssünde bulunan 50 nükleer başlığın İtalya'ya taşınmasının uygun olacağını iddia etmişti.
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