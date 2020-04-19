Samanyolu Haber /Medya / Independent Türkçe sitesi erişime engellendi, yandaşlardan ilginç başlıklar geldi /19 Nisan 2020 11:05

Independent Türkçe sitesi erişime engellendi, yandaşlardan ilginç başlıklar geldi

İngiltere merkezli Independent gazetesinin Türkiye'den Türkçe yayın yapan Independent Türkçe haber sitesine erişim engeli getirildi.

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Yandaş medyanın hızlı isimlerinden Nevzat Çiçek'in (Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni) yaptığı paylaşıma göre haber sitesine idari tedbir kararı getirilerek Türkiye'den erişimi engellendi.

Çiçek, paylaşımında "Sitemize girişte sorun yaşanıyor. Bazı okuyucularımız bu uyarı ile karşılaşıyor" diyerek engeli duyurdu.


Suudi Arabistan, Anadolu Ajansı ve TRT'ye erişim engeli getirmişti

Independent Türkçe'ye Türkiye'de getirilen idari tedbir kararı, Suudi Arabistan yönetiminin Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişime engel getirmesinin ardından geldi.

Suudi Arabistan, 13 Nisan'da AA ve TRT Arapça'nın sitelerini bloke etmişti. Ülkede Türk basın kuruluşlarına ait internet haber sitelerine girmeye çalışanlar, "Özür dileriz, bu site Enformasyon Bakanlığının kurallarına aykırıdır" mesajıyla karşılaşıyor.

Suudi Arabistan Araştırma ve Pazarlama Grubu (SRMG) bünyesinde bulunan Media Arabia ile The Independent arasında yapılan lisans anlaşması çerçevesinde kurulan Independent Türkçe, 15 Nisan 2019'da yayın hayatına başlamıştı.

Independent Türkçe haber sitesinin tüm haklarına, Suudi Arabistan merkezli Media Arabia'nın sahip olduğu açıklanmıştı.

Yandaş Medya eski dostlarını süratle harcadı

Daha önce Sabah Gazetesi'nde de çalışan ve iktidar adına çok sayıda tetikçi yayınlara imza atan Nevzat Çiçek'in özelikle Samanyolu Yayın Grubu'na ve Hidayet Karaca'ya yönelik tahşiye kumpasında rol aldığı biliniyordu. Ancak AKP yandaşlığı onu kurtaramadı ve hükümetin yayın organlarında hain ilan edildi. Sitenin kapatılması da yandaş medyada operasyon ve yalan haber yapan site kapatıldı diye duyuruldu.


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