Samanyolu Haber /Gündem / İndirilen Benzin yine zamlanıyor /16 Mart 2020 10:20

İndirilen Benzin yine zamlanıyor

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam bekleniyor. 13 Mart'ta benzine 51 kuruşluk büyük indirim gelmişti. Corona virüsü salgını nedeniyle düşüşte olan petrol fiyatları, Rusya ile Suudi Arabistan arasındaki fiyat savaşıyla birlikte tarihi düşüş kaydetmişti.

SHABER3.COM

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam bekleniyor. 13 Mart’ta benzinin litre fiyatına 51 kuruş indirim gelmişti.

1 Ocak’ta 6,98 TL olan İstanbul’da benzinin litre fiyatı, bugün itibarıyla 5,48 seviyesinde bulunuyor.

1 Ocak’ta 6,56 TL olan İstanbul’da motorinin litre fiyatı da bugün itibarıyla 5,70 TL’de satılıyor.

Corona virüsü salgınının küresel petrol talebini düşürmesi ve Suudi Arabistan’ın fiyat savaşı başlatarak petrol arzında büyük artışa gitmesi, petrol fiyatlarında tarihi düşüş yaşanmasına neden olmuş durumda. Sene başında 66 dolar seviyesinde olan Brent petrolün varil fiyatı, bugün itibarıyla 32 dolar seviyesinde yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İndirilen Benzin yine zamlanıyor Sonraki Haber >>

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

KHK mücadelesinde solculara büyük görev düşüyor

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Kuveyt'te müezzin ezanı 'Haydi namaza' yerine 'Namazı evinizde kılın' diye okudu

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

Koronavirüsle dokunarak dalga geçen NBA oyuncusu hastalığa yakalandı

AVM'de silah sesleri...

AVM'de silah sesleri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:14:00