'İndirilen uçakta virüse rastlanılmadı'

İran’ın başkenti Tahran’dan İstanbul’a gelen THY uçağındaki bir yolcuda korona virüsü olduğu şüphesiyle Ankara’ya acil iniş yaptığı iddiasının ardından Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, İran’daki Türkiye vatandaşlarını getirmek için özel bir sefer düzenlendiğini duyurdu ve yolcuların 14 gün karantina altında tutulacağını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında, 132 yolcu ve 8 mürettebatın ilk testlerinde korona virüsüne rastlanmadığını söyledi.







Esenboğa Havalimanı’ndaki uçaktan tahliye edilenler ambulansla Cebeci semtinde bulunan Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne getirilmeye başlandı. Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından kapatılan, korona virüsünün yayılmasının ardından karantina için kullanılan hastaneye 20’den fazla ambulans giriş yaptı.





Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı hastane çevresinde şeritler çekildi. Basın mensuplarına maske dağıtan personel gazetecilerin hastane önünde beklemesine izin vermedi.





‘ÜLKEMİZDE RASTLANMADI’





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, akşam yaptığı açıklamada, İran’dan getirilen ve karantina altında olan yolcuların tetkiklerinin negatif çıktığını, korona virüsü hastasının bulunmadığını ifade etti. Koca, “Yolculardan bir kısmının Kum ve Meşhed ziyaretleri olduğunun öğrenilmesi, birkaç yolcuda da ateş olmayıp, öksürük bulgularının olması sebebiyle uçağı Ankara’ya indirme kararı aldık Ankara’ya yönlendirmemizin sebebi, daha önce deneyimli olan ekibin Ankara’da karantina merkezlerimizde hazır olmasıydı. 140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcu olmadığını, dört hastada öksürük ve iki hastada boğaz ağrısı yakınması olduğunu ve dört hastanın özellikle ateşinin olmadığını, genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum” dedi. Koca, Kum ve Meşhed kenti geçmişi olanların 14 günlük karantinaya alındığını belirtirken, “Etkili önlemler sayesinde bugüne kadar dünyanın her bölgesinde hastalık görülmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır” diye konuştu. Koca, 3-4 gün önce virüs şüphesi olan bir kişinin bulunduğu uçağı Türkiye’ye indirmediklerini de açıkladı.