İndirimli telefon kavgasına tabancayla girdiler

Ordu’nun Altınordu ilçesindeki bir mağazanın açılışında açılışa özel indirimli telefon almak için halk geceden kuyruğa girdi. Mağaza kepenklerinin açılmasıyla birlikte içeriye akın eden vatandaşlar ucuz telefon için izdiham oluştururken, bazı müşteriler indirim kuponu alabilmek için birbirini ezdi.







Mağaza görevlilerinin elinden kupon almayı başaran birinin elinden zorla kuponunun alınması ise kameralara yansıdı. Samsun’dan geldiğini ve geceden sıraya girdiğini belirten vatandaş, bekçi olduklarını söyleyen ve silahla indirim kuponunu aldıklarını iddia ettikleri kişilerden şikayetçi oldu.