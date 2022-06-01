İndirimli tren biletiyle bir ayda Amsterdam'dan Venedik'e Avrupa nasıl gezilir?





Berlin



Çekya'da bir film karesini andıran Prag





Slovenya, Bled Gölü'nün sakin buzul sularında yüzün





Tren yolculuğu neden bu kadar popüler hale geliyor?





Norveç fiyortlarından Yunanistan sahillerine kadar binlerce olası rotadan hangisini seçeceğinize karar veremiyorsanız işte sizlere bir güzergah önerisi.Interrail biletleri sahiplerine tüm Avrupa'yı ucuza gezme fırsatı sunuyor. Trenlerin ikinci sınıf mevkilerinde yolculuğa imkan veren biletler tüm Avrupa genelinde geçerli olma özelliğine sahip.Ayrıca bileti satın almak için sadece Avrupa vatandaşı olma şartı da aranmıyor. Eğer bir Avrupa ülkesinde ikamet eden bir yabancıysanız ya da vizeniz varsa siz de bu bileti kullanma hakkına sahipsiniz.Uygulama sayesinde akıllı telefonlardan da kullanılabilen Interrail geçiş kartlarının fiyatları ülke sayısına göre değişiyor. Tek ya da çoklu (global) ülke seçenekleri bulunan biletin fiyatı iki ülkeden fazla gezilecekse 185 euro olarak belirlenmiş durumda. 50. yıl dönümü nedeniyle ise bu fiyat yüzde 50 düşürülecek.Inter Rail Global Pass bilet sayesinde 33 farklı ülkede 40 binden fazla destinasyon ziyaret edilebiliyor.İşte bu biletle gidebileceğiniz bazı şehirler:Amsterdam, demiryolu maceranıza başlamak için mükemmel bir şehir. Geniş Vondelpark'ta piknik yapıp, dünyaca ünlü Rijksmuseum'da başyapıtlara hayran kalabilir ya da şehrin ünlü kafelerinden birinde dinlenebilirsiniz.Bisiklet sürmeye bayılan Amsterdamlıların her biri ortalama 2 buçuk bisiklete sahip. Siz de bu bisikletlerden kiralayabilir ve Amstel boyunca pedal çevirip Magere Brug Köprüsü'nden geçerek Hermitage Müzesi'ni ya da Yahudi Mahallesi'ni gezebilirsiniz.Tarih meraklıları ise bir zamanlar şehri ikiye bölen Berlin Duvarı boyunca yürüyüş yapabilir. 1989'da yıkılan duvardan kalan ve açık hava müzesine çevrilen bölgeyi gezebilir.Interrail gezginlerinin gidebileceği üçüncü şehir Berlin'den trenle 4 buçuk saat mesafedeki Prag olabilir. İki başkent arasındaki yüksek hızlı trene Inter Rail sayesinde indirimsiz olarak 38 euroya sahip olabilirsiniz.Praglıların "yüz kuleli şehir" alarak adlandırdığı şehir, doğal güzellikleri sayesinde UNESCO listesinde yer alıyor. Başkent ayrıca "Casino Royale" ve "Mission Impossible" gibi gişe rekorları kıran Hollywood filmlerine de fon olarak hizmet etmiş.Prag, Signal Işık Festivali ile bir kez daha aydınlandıRomanesk, Gotik, Rönesans ve Barok mimarisinin gölgesinde el yapımı bir biranın tadını çıkarabilir ya da Prag kalesinin altındaki Saray Bahçelerini dolaşabilirsiniz. Sovyet döneminden Kafka'ya kadar çok sayıda temayı içeren müzelerde ise sıkılmayacağınızı garanti ediyoruz.Prag'dan sonraki durağımız ise Avusturya'nın Salzburg şehri.Linz aktarmalı trenin fiyatı 25 euro civarında olacak. Yolculuk ise 6 saat sürecek.'Dünya Sahnesi' lakaplı bu büyüleyici Avusturya şehri Mozart'ın doğum yeri.Schloss Mirabell'in güzel geometrik bahçelerinde dolaşmakla başlayacağınız gezinizde halk arasında "Karanlık Merdiven" olarak bilinen Imbergstieg'den inerek UNESCO listesindeki Eski Şehir'e ulaşabilirsiniz.Kalabalık şehirlerin ardından şimdi dingin sularda dinlenme zamanı. Salzburg'dan Villach HBF'ye giden bir trene bindikten sonra Bled trenine geçmeyi unutmayın. Bu yolculuk için 30 euro harcamanız gerekecek. Bled Gölü'ne ulaştığınızda ise temiz havanın ve nefes kesici manzaranın tadını çıkarmalısınız. Serin ve berrak sularda yüzerek gölün ortasındaki büyüleyici adayı keşfetmeyi ihmal etmeyin.Bled Gölü'nden aktarma yaparak ulaşacağınız diğer bir gezi noktası dünyaca ünlü Venedik şehri olacak. 40 eurodan az tutacak tren yolculuğu sonunda dünyanın en güzel ve en fazla ziyaret edilen şehirlerinden birine ulaşacaksınız.Dolambaçlı kanallar ve geniş meydanların tadını ucuza çıkarmanın hala yolları var. Sıkışık arka sokaklarda ve hareketli meydanlarda dolaştıktan sonra pahalı ve su kanallarında adeta trafiğe neden olan gondollardan kaçının. Kanallarda yine de gezmek istiyorsanız Vaporettolara (küçük vapur) binin ve gondol fiyatının 10'da biri fiyatına Venediklilere katılın.Avrupa'da son dönemde trenin en revaçta seyahat seçenği olmasında ilk rolü hızlı trenler oynuyor. Bu trenlerin şehirlerin merkezlerindeki garlara gitmesi ulaşım masraflarının ve mesafelerinin düşmesini sağlıyor. Zira ifyat olarak daha pahalı olan uçak yolculuğu hem çevreyi daha fazla kirletmenize neden oluyor hem de rötar ve iptal edilen seferler nedeniyle oluşabilecek kaos riski de azalmış oluyor.Avrupa Çevre Ajansı'na göre, demiryolu seyahati, yolcu mili başına 14 gram karbondioksit emisyonuna neden oluyor. Hava yolculuğu ise 285 gram üretilmesine neden oluyor.