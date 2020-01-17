Samanyolu Haber /Teknoloji / İneklere özel Google translate! /17 Ocak 2020 11:51

İneklere özel Google translate!

Avustralya'da ineklerin ses analizini yapan bilim adamları ineklerin kendi aralarındaki iletişimin kodlarını çözdü. Araştırma heyeti ineklere özel "Google translate" isimli yazılım geliştirdi.

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Avustralyalı bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada ineklerin de yemek ve hava gibi konulardan konuşmak, nasıl hissettiklerini anlatmak için kendi aralarında bir dil geliştirdiği iddia edildi.

Hayvanların her birinin sesinin farklı bir özellik gösterdiği ve duygularına göre modlarının değiştiği fikri uzun süredir bilim dünyasında kabul görüyor. 

İNEKLERE ÖZEL GOOGLE ÇEVİRİ

Sydney Üniversitesi araştırmacıları inekler üzerinde yaptıkları çalışmada iletişim kodlarına dair ilginç tespitlerde bulundu.

"İnekler için Google translate (Google çeviri)" olarak adlandırılan bir yazılım geliştiren uzmanlar, hayvanların böğürdükleri zaman aslında ne demek istediklerini ‘kelimelere dökmeye’ çalıştı. 

Buna göre inekler sürüyle bağlantı kurmak ya da heyecanlarını, streslerini veya uyarıldıkları zamanı yansıtmak için farklı bir ton kullanıyor.   

"HAYVANLARIN SESİNİ ANALİZ ETTİK"

İnekler arasındaki iletişimi ortaya koyan pek çok çalışma bulunduğunu belirten ekip lideri Alexandra Green, “İlk kez, bu özelliklerinin kesin ispatını göstermek için sesi analiz edebildik.” dedi. 

Araştırma, hayvanların iletişiminde karakteristik tonları ortaya koyması bakımından da önemli sayılıyor.

Araştırma için 13 hayvanın sesini analiz ettiklerini belirten Green, ineklerin yemek gibi kendilerini mutlu eden şeylerden konuşurken çok daha tınılı sesler çıkardığını söyledi. 

Avustralya'da ineklerin ses analizini yapan bilim adamları ineklerin kendi aralarındaki iletişimin kodlarını çözdü.

İneklerin çok sosyal ve sokulgan hayvanlar olduğuna işaret eden Green, "Her birinin benzersiz bir ses tonu var, onlara bakmadığımda bile sadece sesinden hangisinin böğürdüğünü anlayabiliyorum." dedi.

YEM VERİLMEDİĞİNDE DAHA ÇOK KONUŞUYORLAR

Araştırma ayrıca ineklerin, yem beklerken ya da yem verilmediğinde, gruptan ayrıldıklarında hatta çiftleşirken kendi aralarında konuştuğunu da gösterdi.

Çiftçilerin ineklere özel Google çeviri sayesinde hayvanları daha sağlıklı ve daha mutlu tutmalarının sağlanacağı belirtiliyor.
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