Samanyolu Haber /Gündem / İnfak Ayı: Ramazan /27 Nisan 2021 16:17

İnfak Ayı: Ramazan

Bugün itibariyle, Ramazan’ın yarısını bitirdik.

İnfak Ayı: Ramazan

Ramazanımıza renk katan 'iftar zamanı' programının 14. sü yayınlandı. 

You Tube aracılığı ile Raindrops kanalından Uydu aracılığı ile de MC TV'den yayınlanan program yine dopdoluydu. 



Güney Afrika Nizamiye Medresesi öğrencilerinden Abdulbhasit Mumuni İsra sure’sinden bir aşır okudu 

Kemal Gülen'in günün hikayesi köşesinde “peygamber sevgisi”'ni anlattı 

İftar sofrası ise Avustralya’dan geldi . Bu defa soframız çok geniş, 220 kişilik bir iftar bu. 

Pınnacle College ve Mcyess Vakfı toplum liderlerini bir araya getirdi. 
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