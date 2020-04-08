Samanyolu Haber /Gündem / "Yasa bu haliyle çıkarsa boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak" /08 Nisan 2020 12:07

"Yasa bu haliyle çıkarsa boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

CHP Milletvekili Utku Çakırözer, HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Gökçer Tahincioğlu'na yorumladı

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, TBMM’de Genel Kurulu'nda görüşülmeye  başlanan yeni İnfaz Paketi yasa teklifini T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu’na değerlendirdi. 

‘Cebir ve şiddet içermeyen eylemlerin ‘terör’ tanımı içinde yer almaması yönünde kararlar olduğunu hatırlatan CHP Miletvekili Utku Çakırözer de ‘ Bunu rağmen terör örgütü üyesi olmamakla birlikte terör örgütüne destek’ gibi suçlamalarla birçok insanın hapiste olduğunu dile getirdi. Gazeteci ve avukatlar da dahil birçok insanın iktidardan farklı düşündüğü için cezaevinde olduğunu ifade Çakırözer, “Ahmet Altan ve Selahattin Demirtaş'ın iddianamelerine baktığınızda sadece haber yapma ve konuşma var ama bu paket onları kapsamıyor” dedi. Soma maden faciası, Çorlu’daki tren kazası, Adana Aladağ’da yaşanan yurt yangını ve Gezi gibi toplumsal olayları hatırlatan Çakırözer, “Bu olaylarda ihmalleri bulunduğu için içeride bulunan yetkililer çıkacak ancak 3 yıldır yargılanan ve beraat alan Osman Kavala yatmaya devam edecek. Bunu topluma anlatamazsınız” dedi.  Haberlerinden dolayı cezaevindeki gazetecileri de hatırlatan Utku Çakırözer teklifteki ironik durumu da şöyle anlattı: "Rüşvet alan cezaevinden çıkacak ama rüşvetin haberini yapan cezaevinde kalacak"

Programın tamamı

Genel Kurul'da görüşülmeye başlanan teklifin düzeltilebilmesinin hâlâ mümkün olduğunu ifade eden Utku Çakırözer, mevcut düzenlemenin yasalaşması durumunda gazetelerinde cezaevlerine giremeyeceğini söyledi.

Ayşe Acar Başaran da düzenlemenin kalıcı olduğuna dikkati çekerek adaletsizliklerin de kalıcı olacağına vurgu yaptı. 
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