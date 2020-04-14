Samanyolu Haber /Gündem / Yeni infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti /14 Nisan 2020 00:30

Yeni infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti

Kamuoyunda tartışmalara neden olan yeni infaz düzenlemesinin Meclis'ten geçtiği belirtildi.

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T24'te yer alan habere göre AKP ve MHP’nin bazı suçlarda infaz indirimi, denetimli serbestlik süresinin arttırılması ve açık cezaevlerinden izinlerle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini öngören ortak yasa teklifi Meclis’ten geçti.

AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen teklifin oylamasına 330 milletvekili katıldı. Teklif, 279 kabul, 51 ret oyuyla kanunlaştı.

Kabul edilen yasa ile; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.
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