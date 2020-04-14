Yeni infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti

T24'te yer alan habere göre AKP ve MHP’nin bazı suçlarda infaz indirimi, denetimli serbestlik süresinin arttırılması ve açık cezaevlerinden izinlerle yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini öngören ortak yasa teklifi Meclis’ten geçti.





AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edilen teklifin oylamasına 330 milletvekili katıldı. Teklif, 279 kabul, 51 ret oyuyla kanunlaştı.





Kabul edilen yasa ile; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek.