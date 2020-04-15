İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u kabul etti.





İnfaz yasasının yürürlüğe girmesiyle Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Cezaevi çevresinde ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri aldı.



