Samanyolu Haber /Gündem / İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı /15 Nisan 2020 09:13

İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesiyle, cezaevlerinden tahliyeler başladı

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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, '7242 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u kabul etti.

İnfaz yasasının yürürlüğe girmesiyle Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler başladı. Hükümlüler, otobüslere bindirilerek cezaevinden ayrıldı. Cezaevi çevresinde ise polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemleri aldı.

İSTANBUL'DA TAHLİYELER BAŞLADI

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun yürürlüğe girmesinin ardından İstanbul'da cezaevlerinden tahliyeler başladı.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden tahliye edilenler ise otobüslerle dışarı çıkarıldılar.

Cezaevi çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. İETT Otobüsleri, cezaevi minibüsleri ve HAVATAŞ'a ait otobüsler ile tahliye edilenlerin sosyal mesafe kuralına uyarak maske taktıkları görüldü.

ADIYAMANDA 715 MAHKUM SERBEST BIRAKILDI

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 715 mahkum tahliye edildi. Tahliye haberini duyan mahkum yakınları, cezaevleri önlerine gelerek yakınlarını bekledi. Adıyaman'da halk otobüsleri ile açık cezaevinden alınan 715 mahkum, şehir merkezinde yakınları tarafından karşılandı.
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