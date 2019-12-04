Samanyolu Haber /Gündem / İnfaz düzenlemesinde 6 suça indirim yapılmayacak /04 Aralık 2019 09:59

İnfaz düzenlemesinde 6 suça indirim yapılmayacak

Tayyip Erdoğan'ın infaz düzenlemesiyle ilgili sunumda 6 suça asla indirim yapılmamasını istediği öne sürüldü.

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Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, Erdoğan, önceki gün yapılan AKP MYK toplantısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün infaz düzenlemesine ilişkin detaylı sunumunu dinledi.

Buna göre infaz yasası kapsamında basit suçlarda çocuklu kadınlara ve 65 yaşın üstündeki hükümlülere ev hapsi getirilecek. Suçun kapsamına göre de cezalarda düzenleme yapılacak.

Bakan Gül’ün 288 bin hükümlünün yüzde 91’inin 10 suçtan cezaevinde olduğunu aktarması üzerine Erdoğan, bu 10 suçtan 6’sına asla indirim yapılmamasını istedi.

Erdoğan, asla indirim yapılmamasını istediği suçları terör, mükerrer suçlar, cinsel istismar, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve organize suçlar olarak sıraladı.

Bunlar dışında kalan basit hırsızlık, taksirli suçlar, çek senet, hakaret, konut dokunulmazlığı gibi suçlarda indirim yapılabilecek. Bu kişilerin sabıkası yoksa iki yıl denetim altında tutulacak, iddianame düzenlenmeyecek.

Pakete son şekli verilmeden MHP’nin de değerlendirmesinin alındığı belirtildi. MHP’nin değerlendirmesi incelendikten sonra konu tekrar Erdoğan’a sunulacak.

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