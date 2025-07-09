Samanyolu Haber /Gündem / İnfaz düzenlemesine rağmen cezaevlerinde yatacak yer yok /09 Temmuz 2025 18:50

İnfaz düzenlemesine rağmen cezaevlerinde yatacak yer yok

10. Yargı Paketi olarak bilinen infaz düzenlemesi ile onbinlerce kişi tahliye edilirken bu durum bile cezaevi mevcudunu geriletmeye yetmedi. 295 bin kapasiteli cezaevlerinde tutulan hükümlü ve tutuklu sayısı 1 Temmuz itibarıyla 410 bini aştı.

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Türkiye’de toplumsal muhalefet üzerinde baskı, adalet sistemi ve cezaevlerinin yükünü artırdı. Giderek tırmanan suç oranlarının yanı sıra, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstermek için sokağa inen halkın tutuklanması da cezaevlerinin dolup taşmasına yol açtı.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre demokratik hakkını kullananların da aralarında olduğu çok sayıda vatandaşa yönelik tutuklama tedbirinin ardından gözler, Türkiye’deki cezaevlerinin kapasite sorununa çevrildi. Türkiye’de, 295 bin kapasiteli cezaevlerinde tutulan hükümlü ve tutuklu sayısı 1 Temmuz itibarıyla 410 bini aştı.
Düzenlemeler De Çare Olmadı

4 Mayıs’ta yürürlüğe giren ve kamuoyunda, “10’uncu Yargı Paketi” olarak bilinen, “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” de cezaevlerinin kapasite sorununa çözüm olmadı. İnfaz düzenlemesi ile gerçekleştirilen tahliyelere karşın cezaevlerinin halen 115 bin 135 kapasite üstü tutuklu ve hükümlüyü barındırdığı öğrenildi.

‘Cezaevlerinde Yatacak Yer Yok’

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün istatistikleri, “Cezaevlerinde yatacak yer yok” eleştirilerinin haklılığını da bir kez daha gözler önüne serdi. 1 Temmuz 2025 tarihli veriler, cezaevi nüfusunun 410 bin 135 olduğunu ortaya koydu. Toplam 410 bin 135 olan cezaevi nüfusunun 352 bin 82’sinin hükümlü, 58 bin 53’ünün ise tutuklulardan oluştuğu belirtildi.

Cezaevlerindeki kadın nüfusu da paylaşıldı. Toplam 391 bin 349 erkek tutuklu ve hükümlüye karşın kadın tutuklu ve hükümlü sayısının 18 bin 786 olduğu bildirildi.
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