İnfaz hakimliğiyle siyasi tutuklular için tablo ağırlaşacak

Yeni infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi’ne taşımaya hazırlanan CHP’nin Milletvekili Turan Aydoğan, infaz hakimliklerinin tehlikelerine dikkat çekti .









AKP ve MHP tarafından Meclis’ten geçirilen yeni infaz düzenlemesini de içeren yasa değişikliği paketini CHP Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) götürmeye hazırlanıyor.





Türkiye’de siyasi suçlar ile “terör suçları” arasında bir ayrım yapılmadığı sürece ülkenin sorunlarının çözme ihtimalinin olmadığını ifade eden Aydoğan, birçok yurttaşın şiddete hiç bulaşmadığı halde Terörle Mücadele Kanunu’na (TMK) göre yargılandığına işaret etti.





İNFAZ HAKİMLİĞİ YA DA MAJESTELERİNİN HAKİMLİĞİ

CHP’li Aydoğdu, yasa değişikliği ile infaz hakimliklerinin yetkilerinin genişletilmesi üzerinde de durdu.





“Majestelerinin hakimliği” olarak tanımladığı İnfaz Hakimliği’nin yetkilerinin genişletilmesi ile iktidarın kişiyi cezaevine alıp, çıkarana kadar kontrol altında tutacak bir mekanizma yaratmaya çalıştığını söyleyen Aydoğan, genişletilen bu yetkilerle siyasi suçlar kapsamında yargılananların infazının daha da ağırlaştırılacağını kaydetti.





SULH CEZA HAKİMLERİNİN NASIL ATANDIĞINI BİLİYORUZ

Türkiye’deki yargı sistemini eleştiren Aydoğan, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) mevcut haliyle devam ettiği sürece gelecek her türlü yargıcın, aynı suç ceza yargıcı gibi hakim bir pozisyonda olacağını belirtti. Bu haliyle de İnfaz Hakimliği’nin yargısal mekanizmanın kontrolü altında kalacağını söyleyen Aydoğan, “Sulh Ceza Hakimliğinin nasıl atandığını herkes biliyor. Bu hakimler açık ve net bir şekilde taraf olarak atanan hakimlerdir” dedi.





AYM YA DİK DURACAK YA DA ERKİN ALTINDA EZİLECEK

Aydoğdu, “eşitlik ilkesi”ne aykırı olması itibariyle infaz değişikliğinin iptali için başvuracakları Anayasa Mahkemesine dair ise şunları söyledi: “Yargı tam olarak bağımsız olsaydı, bu düzenleme AYM’den kesinlikle döner derdim. Ama Türkiye’de sıkıntılı kararlara imza atan bir AYM var. AYM hukuk kurumu gibi dik mi duracak, erkin altında mı ezilecek? Beraber göreceğiz. Yargı bağımsızlığı olmadığı bir ülkede kurumlardan çıkabilecek olumlu veya olumsuz hiçbir karara şaşırmam. Ama kurumlara olan inancımı tamamen yitirmek istemiyorum.”