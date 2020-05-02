İnfaz için AYM’ye ikinci başvuru yolda

On binlerce adli suçlunun tahliyesini sağlayan ancak başta “düşünce suçluları” ve gazeteciler olmak üzere şiddete başvurmamasına karşın terör suçlamasıyla hüküm giyen tutukluları cezaevlerinde tutan infaz düzenlemesi, iptal istemiyle ikinci kez Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşınacak.





Anayasa Mahkemesi, CHP’nin, onbinlerce mahkûmun serbest bırakılmasıyla sonuçlanan düzenlemenin af niteliği taşıdığı için TBMM’de beşte üç çoğunlukla kabulü gerektiği gerekçesiyle yaptığı başvuruyu 6 Mayıs Çarşamba günü ele alınacak. CHP önümüzdeki hafta da düzenlemenin esastan iptali için başvuracak. CHP, kanunun Anayasa’nın yaşam hakkı, eşitlik hakkı ve ayrımcılık yasağı hükümlerine aykırı olduğu gerekçesini ileri sürecek. Başvuruda, düzenlemenin Anayasa’nın 2, 5, 10, 13 ve 17’nci maddelerine aykırı olduğu gerekçeleriyle iptali istenecek.





CHP’DE KAYGI







Başvurunun hazırlık sürecinde CHP’li hukukçular arasında görüş ayrılıkları yaşandığı da öğrenildi. Eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesinin başta kadına şiddet ve çocuk istismarı gibi suçlardan hüküm giyenler olmak üzere salıverilmesinde sakınca bulunanların affı ile sonuçlanacağı kaygısı tartışılıyor. CHP’li hukukçular, bunu önleyici mekanizmaları da içeren bir başvuru metni hazırlamaya çalışıyor.





AYM’NİN İÇTİHADI VAR





Anayasa Profesörü ve İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu başkanlığındaki heyet çalışmalarını sürdürürken TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Murat Emir, BirGün’e başvuruya ilişkin bir açıklama yaptı.





Terör örgütleri ile irtibatlı olanların ve üyelik iddiaları bulunanların tahliye edilmesini istemediklerini, ancak birçok suç grubunun düzenlemeden yararlanması gerektiğini ifade eden Emir, “AYM’nin infaza dair düzenlemede tüm vatandaşların eşit bir şekilde yararlanması gerektiğine yönelik bir içtihadı var. Düşünce suçluları, ifade hürriyetini kullananlar, yazarlar, tweet atanlar açısından mutlaka eşitlik ilkesinin yaşama geçirilmesi ve onların da hırsızlar, dolandırıcılar, suç örgütü kuranlar kadar aftan yararlanması gerekiyor. Düzenlemeden ayrıca tutukluların da yararlanması gerekiyor. Onlar da unutulmamalı. Tüm bunlar başvurularımızın temelleri olacak” dedi.