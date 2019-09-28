İnfaz indirimi en hızlı şekilde Meclis'e gelecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasamı yılı 1 Ekim'de başlayacak. Meclis'in ilk gündem maddesi yargı paketi olacak.





Muhalefet partileri ile müzakereler devam ederken, kendilerine müspet katkıların geldiğini belirten Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Grup Başkanvekili Naci Bostancı, "infaz indirimi" hakkında konuştu.





"Bu konu ile ilgili bir değerlendirme yapıyoruz." diyen Bostancı, kamuoyunun beklediği "infaz" düzenlemesinin 2'nci pakette yer alacağını söyledi.





BOSTANCI: İNFAZ İNDİRİMİNDE MUHALEFETİN MUTABAKATINI ARAYACAĞIZ





Bostancı, şöyle konuştu: "İnfaz düzenlemesi siyasi pozisyonlara göre değerlendirilecek bir konu değil. Bu konu ile ilgili bir değerlendirme yapıyoruz. Çalışmalar tekamül ettiğinde bunu da en hızlı şekilde yapmaya çalışacağız. O gün kamuoyunun önüne çıkarız ne yapacağımıza ilişkin. 'İnfaz' gibi meseleler beklenti doğuran konular. Konuşmaktan çok yapılması gereken işlerdir."





İnfaz düzenlemesini de ortak konsensüsle yapmak istediklerini kaydeden Bostancı, Meclis gündemine gelmeden detayları paylaşmayı çok doğru bulmadıklarını ifade etti.