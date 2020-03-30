Samanyolu Haber /Gündem / İnfaz indirimi için son dakikaya kadar müzakere! /30 Mart 2020 20:38

İnfaz indirimi için son dakikaya kadar müzakere!

İnfaz indirimine dair çalışmaların son dakikaya kadar sürdürüleceği, paketin kamuoyuna yansıyan halinden farklı, daraltılmış biçimde Meclis’e getirilebileceği belirtiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) infaz indiriminin kapsamını genişletilmesinde ya da daralmasında müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin tavrının belirleyici olacağı kaydediliyor. Kulislerde konuşulanları kaleme alan T24 yazarı Gökçer Tahincioğlu, "Ancak bu noktada da örgüt üyeliği ve yöneticiliği ile suçlanmayanlara yönelik nasıl hareket edilebileceğine yönelik değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor." dedi.

Milyonlarca insan için müjde olsun!

İnfaz Paketi’nin TBMM’ye sevki bekleniyor: Müzakereler son dakikaya kadar sürecek
GÖKÇER TAHİNCİOĞLU | T24

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Koronavirüs nedeniyle hızlı bir biçimde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine getirmeyi tasarladığı infaz paketi ile ilgili çalışmalar sürüyor. 

Başta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) olmak üzere muhalefet partileri ile müzakereleri örtülü biçimde sürdüren AKP kurmayları, kadınlar ve çocuklara yönelik suçlarla, öldürme ve uyuşturucu suçlarının cezalarında indirime gidilmemesi talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da bilgilendiriyor. 

DAHA DAR KAPSAMLI OLARAK TBMM'YE SEVK EDİLECEK

MHP’nin talepleri ise çalışmaların uzamasına yol açtı. Paketin, kamuoyuna yansıyan halinden daha dar kapsamlı biçimde Meclis’e sunulacağı tahmin ediliyor. Bu durumun sebep olabileceği kimi mağduriyetlerin ise orta vadede kararnameler yoluyla aşılmasının tasarlandığı konuşuluyor.

AKP’nin muhalefetin görüşüne sunduğu İnfaz Paketi ile ilgili özet çalışmada, özellikle uyuşturucu suçlarıyla, mükerrer işlenen cinsel suçlarda indirime gidilmesi tepkiye yol açmıştı. 

Bu suçların kapsam dışı kalması talimatı veren Erdoğan’ın da gelen tepkilerden sonra paket üzerindeki çalışmaların sürdürülmesini istediği belirtildi. 

MHP’nin önerileri arasında uyuşturucu suçundan hapiste bulunan bazı kesimlerin de olması paketteki düğümlerden biri. Bir başka sorun alanı ise erken yaşta evlenenlerin suçlarının da cinsel suçlar kapsamında olması.

TAHLİYE EDİLECEK KİŞİ SAYISI 100 BİNE YAKLAŞABİLİR

Adli suçların neredeyse tamamında yarı oranında infaz indirimi öngören, bununla birlikte bir defa mahsus olmak üzere denetimli serbestlik süresini 3 yıla çıkartan paketle, 50 binin üzerinde hükümlünün serbest kalması tasarlanıyor. 

Kapsamın geniş tutulması durumunda sayı 100 bine yaklaşıyor. Ancak gelen tepkiler, özellikle cinsel suçlarla, uyuşturucu suçlarının pakete alınmaması tartışmasını başlattı.

Çalışmaların son dakikaya kadar sürdürüleceği, paketin kamuoyuna yansıyan halinden farklı, daraltılmış biçimde Meclis’e getirilebileceği belirtiliyor. 

MÜZAKERELER "TERÖR" TANIMINDA DÜĞÜMLENDİ

Öldürme suçlarıyla, cinsel suçlar, kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlar ve uyuşturucu suçlarının ise bütünüyle kapsam dışında bırakılmasının gündemde olduğu belirtiliyor. 

Bu sebeple doğabilecek muhtemel mağduriyetlerin ise ilerleyen aşamada kararnameler yoluyla giderilebileceği, çalışmaların bu şekilde sürdürülebileceği ifade ediliyor.

Terörle Mücadele Kanunu konusunda ise eğilim halen terör suçlarının kapsam dışı bırakılmasından yana. Ancak bu noktada da örgüt üyeliği ve yöneticiliği ile suçlanmayanlara yönelik nasıl hareket edilebileceğine yönelik değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.
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