İnfaz indirimi Meclis'e geliyor

Kamuoyunda "af yasası" olarak bilinen infaz düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ne zaman geleceği belli oldu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnfaz düzenlemesini tamamladık bir kaç haftaya meclise getiriyoruz." dedi.



İNFAZ İNDİRİMİ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE

Bugün Saray'da 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, infaz düzenlemesini de ihtiva eden 2'nci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladıklarına işaret etti.

Edinilen bilgiye göre belli bir tarih aralığında işlenen bazı suçlara yönelik hüküm giyen ve 4 yıllık cezası kalanlar denetimli serbestlikten 1 defaya mahsus faydalanabilecek.





İNFAZ SÜRESİ YARIYA İNİYOR





Geçici madde ile 1 defaya mahsus tanınacak denetimli serbestlik hakkının dışında kalıcı düzenleme olarak da teklifte ayrı bir denetimli serbestlik maddesi yer alacak.





O madde ile adi suçlarda 1 yıl, terör suçlarında 2 yıl olan denetimli serbestlik kriteri cezanın beşte biri olarak yeniden tespit edilecek.





Teklifin bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi hâlinde 2 yıl olan denetimli serbestliğin üst sınırının 3 yıla çıkarılması bekleniyor.





Bir diğer görüş ise aldığı cezanın 5’te biri oranında denetimli serbestlik.





Bu teklif kabul edilirse 20 yıl ceza alan biri için denetimli serbestlik süresinin 4 yıl olması.





İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda cezaevinde kalınacak süre üçte ikiden yüzde 50'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak.





10 yıl sürenin son 4 yılı için denetimli serbestlik hakkı tanınacak.





10 yıl ceza alan için denetimli serbestlik süresi ise 2 yıl olacak.





CEZANIN ÜÇTE İKİSİ YERİNE YARISI İNFAZ EDİLECEK





Yargı paketinden münhasıran hazırlanan düzenleme teklifi ile infaz sürelerinin kısaltılacağı belirtiliyor. Halihazırda cezanın üçte ikisi çekilirken yeni düzenlemede 1/2 'si, bir başka ifadeyle yarı oranında infazı gerçekleşecek.





Böylece 10 yıl ceza alan 5 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilecek. 5 yıllık sürenin beşte biri de denetimli serbestliğe gireceği için sadece üç yıl cezaevinde bulunacak.





Hangi suçların infaz indirimi haricinde tutulacağı ise TBMM'de muhalefetin tavrına göre şekillenecek.





AKP'nin af paketinin geniş bir mutabakat ile kanun hâline getirmek istediği dile getiriliyor.



