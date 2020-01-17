Samanyolu Haber /Gündem / İnfaz indiriminde ilk adım /17 Ocak 2020 16:46

İnfaz indiriminde ilk adım

Kamuoyunda "mini af kanunu" diye bilinen infaz indirimi taslağında bugün önemli bir adım atıldı. Kanun taslağı Cumhurbaşkanlığı'na sunuldu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnfaz düzenlemesini bir iki hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edeceğiz." sözlerinin akabinde bugün taslak Erdoğan'a sunuldu.

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak Erdoğan'ın onayının akabinde müzakere edilmek üzere TBMM'ye sevk edilecek. 

AKP'nin TBMM'de muhalefetin mutabakatı ile teklifte değişiklikler yapabileceği belirtiliyor. 

İNFAZ DÜZENLEMESİNDE HANGİ MADDELER VAR?
 
Ceza İnfaz Kanunu'nda önemli değişikliklerin yer aldığı düzenlemede öne çıkan başlıklar şu şekilde:

*Hamile ya da bebekli kadınlar ile yaşlılara evde infaz, doğumda 1,5 yıl erteleme hakkı tanınacak.

*6 ay hapis alan cezayı hafta sonu veya gece evde çekebilecek.

*Verilecek cezaların yarısı cezaevinde geçirilecek. Denetimli serbestlik süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

*Buna göre 20 yıl hapis cezası alan bir kişi toplam 10 yıl hapis yatacak. Söz konusu sürenin 7'inci yılından itibaren denetimli serbestlik hakkından faydalanabilecek. 

*Cinsel suç, uyuşturucu, örgütlü suç, terör ve mükerrer suçlar infaz indiriminde faydalanamayacak.

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