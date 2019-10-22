İnfaz indiriminde yeni iddia!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, infaz indirimi düzenlemesini öncelikli gündemine aldı. Düzenlemenin 2019 yılı bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçmesi bekleniyor.





15 kişilik koğuşlarda 30-40 kişinin kalmasının yol açtığı mağduriyetler AKP içinde artık daha yüksek sesle dile getiriliyor.





İnsan hakları çevrelerinden gelen eleştirileri azaltmak ve kamuoyunda oluşan beklentiyi cevap vermek maksadıyla münhasıran bir düzenleme yapılmasının planlandığı belirtiliyor.





İNFAZ İNDİRİMİ KALICI HÂLE GETİRİLECEK





AKP'lilere göre yapılacak düzenleme, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) hâlâ TBMM'de bekleyen "şartlı ceza indirimi" teklifi gibi bir kereye mahsus değil, infaz indirimi ve denetimli serbestlik şartlarında kalıcı kanuni düzenlemeleri ihtiva edecek.





Peki düzenleme kaç kişiye tahliye kapısını aralayacak? Cezaevlerinde halen 280 bin civarında tutuklu ve hükümlü bulunuyor.





Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı temmuz ayı verilerine göre Türkiye'de 353 cezaevi bulunuyor ve bunların toplam kapasitesi 218 bin.





EN AZ 38 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLECEK





Yeni infaz indirimi düzenlemesiyle cezaevinden en az 38 bin kişinin tahliye olacağı belirtiliyor.





BBC Türkçe'ye mülakat veren AKP'li bir yetkili üst sınırı şimdiden öngörmenin mümkün olmadığını, ancak 38 ile 40 bin arasında kişinin kanun çıkar çıkmaz tahliye olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.





Yeni infaz düzenlemesi, suça göre farklı infaz sistemlerinin belirlenmesinin yanısıra cezaevinde kalınan sürelerde indirime gidilmesine imkân verecek.





Yürürlükteki yasaya göre ağırlaştırılmış müebbet cezasından hüküm giyenlerin infazı 30 yıl, müebbet alanların 24 yıl, diğer süreli hapis cezası alanlar yönünden ise üçte iki oranında uygulanıyor.





10 YIL CEZA ALAN BİR KİŞİ 5 YIL CEZAEVİNDE KALACAK





Yapılacak düzenlemeyle, süreli hapis cezalarındaki infaz oranının, 2004 değişikliği öncesindeki gibi, yarı yarıya uygulanması üzerinde duruluyor. Bu durumda örneğin 10 yıl ceza alan bir kişi 6 yıl 6 ay yerine 5 yıl cezaevinde kalacak.





Hangi suçların infaz indiriminde istisna tutulacağı ise henüz netleşmedi.





Hukukun genel ilkesi gereği lehe olan hükümler geriye yürüyeceği için, yasanın yürürlüğe girdiği tarihte cezasının yüzde 50'sini çekenlere tahliye yolu açılmış olacak.





DENETİMLİ SERBESTLİK CEZA İLE ORANTILI OLACAK





Denetimli serbestlikten faydalanma şartlarında da değişikliğe gidilerek, cezayla orantılı olarak yararlanma ilkesinin getirilmesi planlanıyor.





Mevcut uygulamada, cezasının son 6 ayını açık cezaevinde geçiren hükümlülerden şartlı salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalanlar denetimli serbestlikten yararlanabiliyor.





Yeni düzenlemede, denetimli serbestlikten yararlanma koşulunun, tahliyeye 1 yıl kala değil, aldığı ceza oranına göre belirlenmesi üzerinde duruluyor.





AKP, MHP'nin "5 yıl şartlı indirim" teklifini bir af düzenlemesine "Devlet ancak kendisine karşı işlenen suçları affedebilir" gerekçesiyle karşı çıkmıştı.





CEZA MİKTARI NE OLURSA OLSUN MUTLAKA CEZAEVİNE GİRECEK!





Yeni infaz sisteminde aldığı ceza miktarı ne olursa olsun suçlunun 1 gün bile olsa cezaevinde kalmasının sağlanması gerektiği ifade ediliyor.





Bu kapsamda kısa süreli hapis cezası alanların da cezaevine girmelerini öngören mevcut yasa hükmüne işlerlik kazandıracak düzenleme yapılması planlanıyor.