İnfaz paketinde 30 madde kabul edildi

AKP ve MHP’nin hazırladığı infaz kanunu teklifinin 30 maddesi iki partinin oylarıyla hiçbir değişikliğe uğramadan kabul edildi. Teklifle ilgili CHP ve HDP’nin verdiği 100’e yakın değişiklik önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi.





Terör başlığı altında siyasi suçları kapsam dışı bırakan, infaz oranını bazı suçlarda yarı yarıya indiren, denetimli serbestlik sürelerini düzenleyen kritik maddelerin bugün ve yarın görüşülmesi bekleniyor.







Meclis Genel Kurulunda cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini öngören 70 maddelik infaz kanunu görüşmelerinde 30 maddeden oluşan ilk bölümün görüşmeleri tamamlandı. Beş gün süren görüşmelerde CHP, HDP ve İYİ Parti yaklaşık 100’e yakın değişiklik önergesi verdi. Ancak AKP ve MHP grubu tüm önergeleri reddetti. 30 madde, Adalet Komisyonunda kabul edilen haliyle noktasına, virgülüne dokunulmadan kabul edildi.





Gazete Duvar’ın haberine göre AKP ve MHP’nin hazırladığı teklifin görüşmeleri 6. gününe girdi. İnfaz indirimi, denetimli serbestlik süresinin arttırılması ve açık cezaevlerinde bulunanlara izin yoluyla yaklaşık 90 bin kişinin tahliyesini sağlayacak teklif “infaz adaletsizliği” tartışmasına neden oluyor. Muhalefet partileri cezaevlerindeki siyasetçilerin, gazetecilerin, akademisyenlerin de kapsam içine alınacağı şekilde teklifin genişletilmesini istiyor. Teklifin 31-55. maddelerini içeren ikinci bölüm bu açıdan kritik önemde bulunuyor.





DENETİMLİ SERBESTLİKTE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR





Teklifin en dikkat çekici düzenlemelerinden biri, tüm hükümlüler için uygulanan 1 yıl denetimli serbestlik süresinde kalıcı değişiklik yapılması. Teklife göre denetimli serbestlik süresinin 1/5’i cezaevinde geçecek. Bu 10 ay ceza almış bir kişinin 1 ay cezaevinde yatması anlamına geliyor. Muhalefet salgın dolayısıyla cezaevleri boşaltılmak istenirken basit suçlardan binlerce kişinin cezaevine girmesine yol açacak böyle bir düzenlemenin “mantıksız” olduğunu savunuyor. Edinilen bilgiye göre AKP, itirazları dikkate alarak bu maddeyi şimdilik teklif metninden çıkarabilir.





İNFAZ İNDİRİMİNDE KAPSAM GENİŞLEYECEK Mİ?





İnfaz değişikliği paketinde Anayasal düzen ve devlete karşı işlenen suçlar, terör suçları, cinsel suçlar gibi bazı suçlar kapsam dışı bırakılmıştı. Muhalefet, bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunuyor. İndirimin şiddet içeren suçlar dışındaki, düşünce özgürlüğü kapsamındaki siyasal suçları da kapsaması isteniyor. Denetimli serbestliğin geçici olarak 1 yıldan 3 yıla çıkarılmasını sağlayan, bu şekilde yaklaşık 30 bin kişinin tahliyesine yol açacak düzenleme de 2. bölümde yer alıyor. Bu maddede de kapsamın genişlemesi talep ediliyor.