İnfaz paketini hazırlayan MHP milletvekilinin Çakıcı ile bağlantısı...

İnfaz Paketinin yürürlüğe girmesinin üzerinden 24 saat geçmeden Alaattin Çakıcı, Sincan Cezaevi’nden serbest bırakıldı.





Artı Gerçek'ten Sibel Hürtaş, infaz paketinin mimarı MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın 2018'e kadar Alaattin Çakıcı'nın avukatı olduğunu yazdı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Çakıcı dün koronavirüse karşı ağzına taktığı maske ile cezaevi kapısından çıkıp, kendisini bekleyen VİP aracına binmiş, araca eşlik eden bir konvoyla Ankara’dan ayrılmıştı. Çakıcı’nın avukatı Zeynep Çiftçi’nin sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre, Çakıcı gece yarısı eski Kırkpınar Güreş Ağası olan Mustafa Altınhan’ın Saroz’daki bir otelinde inzivaya çekildi.





Avukat Zeynep Çiftçi’nin adını bu tahliye ile birlikte duyduğunu belirten Hürtaş, kendisine telefonla ulaşmaya çalıştığını ancak tüm gün geri dönüş alamadığını, sosyal medya hesabına bakınca 2018 yılından bu yana Alaattin Çakıcı’nın avukatlığını yaptığını gördüğünü yazdı. "Peki Çakıcı’nın 2018’den önceki avukatı kimdi?" diyen Hürtaş şunları kaydetti:





"Kamuoyunun tanıdığı bir isim: Feti Yıldız.





Öyle görünüyor ki; Feti Yıldız 2018’de seçimlerinde milletvekili seçilince avukatlık dosyalarını başka avukatlara devretmiş. Yıldız, aynı yıl MHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.





2018’deki ilk işi de bir infaz paketi hazırlamak oldu. Hafızaları tazeleyelim, o dönem hazırladığı infaz paketi Meclis’e sunuldu. Ancak AKP, paket içinde uyuşturucu suçlarının da olduğunu öne sürerek, kanun teklifini gündemine almadı.





2019 yılında Cumhurbaşkanlığı yargı reformu strateji planını açıkladı. Hemen ardından da birinci yargı paketi çıktı. Cezaevlerindeki korona virüs önlemleri kapsamında, AKP acelece ikinci yargı paketini hazırladı.





Kanun Teklifini ilk olarak MHP’ye götürdüler. MHP’de konuştukları isim de Partinin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız oldu. Çakıcı’nın avukatı, Çakıcı’yı cezaevinden çıkaracak, infaz paketine bire bir dahil oldu!"





Feti Yıldız'ın daha önce verdiği bir mülakatta “Çakıcı ve Kürşat benim arkadaşlarım. Avukatlıklarını da yaptım" dediğini hatırlatan Hürtaş "Yıldız sadece Çakıcı’nın değil Kürşat Yılmaz’ın da arkadaşı. MHP’nin tüm milletvekillerinin katılımıyla Meclis’te kabul edilen infaz paketinin sadece Çakıcı’yı değil Kürşat Yılmaz’ı da kapsadığının altını çizelim" diye yazdı.