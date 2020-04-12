İnfaz yasa paketi hukukçulardan saklanmış

2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nun mimarlarından, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Adem Sözüer, Meclis'e sunulan yeni infaz paketinin hukukçulardan saklandığını belirtti.









Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ'ın haberine göre, Sözüer TBMM’ye sunulmadan önce tasarıyı görmediklerini belirterek, “İktidar sözcüleri, Meclis’te bu teklifin akademi dünyası ile paylaşıldığını savundu. Oysa biz görmedik. Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı’ndaki toplantılara çağrıldık. Ancak burada sadece infaz hâkimliği sistemi aktarılarak, bu konudaki görüşümüz soruldu. Tasarının tüm halinin verilmesini istedik, ancak bizimle bu paylaşılmadı. Bu nedenle teklifi Meclis’e sunulunca görme imkânımız oldu” dedi. Türk Alman Üniversitesi Ceza Hukuku Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selami Mahmutoğlu da “Uygulamada ciddi bir karmaşa yaratabilecek ve adliyelere ciddi bir iş yükü getirecek bu düzenlemeden vazgeçilmelidir” çağrısında bulundu.





Prof. Dr. Sözüer, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim elemanlarının katkılarıyla hazırlanan ve öğretim üyeleri Selman Dursun ve Serdar Talas tarafından kaleme alınan bilimsel görüşü TBMM’ye gönderdi. Bilimsel görüşte, adli kontrol veya tutuklama kararının, mahkûmiyet hükmü verildikten sonra istinaf/temyiz incelemesi devam ederken, ilk derece mahkemesi tarafından da verilebilmesine imkân tanıyan hükmün, ceza muhakemesi sürecinin tüm işleyişine aykırı olduğu vurgulandı. İlk derece mahkemesinin hükmünü verdikten sonra dosya ile bir ilişkisinin kalmadığına işaret edilen görüş yazısında, bu duruma rağmen halen bir tedbire ilişkin karar vermesinin isabetli olmadığı kaydedildi.