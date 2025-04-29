İnfaz yasası değişiyor: Gündüz iş, akşam cezaevi

Adalet Bakanlığı ile AKP grup yönetiminin hazırladığı yeni Yargı Paketi kapsamında, Ceza İnfaz Yasası'nda önemli değişiklikler yapılacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, konutta infaz, geceleyin infaz ve hafta sonu infaz uygulamalarında mevcutta 3 yıl olan ceza sınırı, 5 yıla çıkarılacak. Böylece, cezasının bitimine 5 yıldan az süre kalan hükümlüler, cezalarını dışarıda infaz edebilecek.





Mevcut düzenlemelere göre, yalnızca 3 yıla kadar taksirle işlenen suçlar için evde, hafta sonu veya geceleyin infaz seçenekleri bulunuyordu. Ancak 3 yılın altındaki cezaların 'yatarı' olmadığı için uygulamada bu yöntemler etkili kullanılmıyordu. Yeni düzenleme ile birlikte, infaz alternatiflerinden daha geniş bir hükümlü kitlesi yararlanabilecek.





HAMİLE VE HASTALAR İÇİN DÜZENLEME

Yeni paket, özellikle hamile ve çocuklu kadınlar ile yaşlı ve hasta hükümlüler için esnek infaz yöntemleri getiriyor. Hayatını cezaevinde tek başına sürdüremeyecek durumda olan yaşlı ve ağır hastalar, cezalarının bitimine 10 yıl kala evde infaz hakkından yararlanabilecek.





GÜNDÜZ İŞ, GECE CEZAEVİ

Basit suçlardan hüküm giyenler için "geceleyin infaz" modeli uygulanacak. Bu kapsamda, hükümlüler gündüz saatlerinde işlerine devam edecek, gece ise açık cezaevlerinde kalacak. Hafta sonu infaz modelinde ise hükümlüler hafta içi serbest olacak, sadece cumartesi ve pazar günleri cezaevinde bulunacak. Hafta sonu iki gün cezaevinde kalan mahkûmlar, bir hafta ceza yatmış sayılacak.





AKP kaynakları, bu yeni infaz modellerinin yalnızca basit suçlar için geçerli olacağını, kasten öldürme, cinsel suçlar ve terör suçlarının kapsam dışında tutulacağını belirtti. Firar eden hükümlülerin ise doğrudan kapalı cezaevine alınacağı kaydedildi