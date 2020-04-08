İnfaz yasasına ‘affetmiyoruz’ tepkisi: Katil dışarıda, devlete yan bakan içeride

AKP’nin hazırladığı TBMM’de görüşülecek yeni infaz paketi kapsamında şiddet suçu işleyenlerle, kişiye karşı suç işleyenlerin cezası hafifletiliyor. Bu karşın, tutuklu gazeteciler, akademisyenler ve siyasetçiler paket kapsamına alınmıyor. Buna rağmen sorumluları af paketi kapsamına giren Çorlu Tren Katliamı, Soma Maden Katliamı, Aladağ Yurt Yangını mağdurları ve Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını yitiren çocukların aileleri pakete tepkili.





HERKES CEZAEVİNE GİRECEK

Teklifte yer alan infaz düzenlemelerine göre, bundan sonra sosyal medya mesajları, konuşmaları nedeniyle ceza alanlar, polisin “yasak” saydığı basın açıklamalarına katılanlar da düşük ceza alsalar da mutlaka cezaevine girecek.





Cezaevlerinde geçirilmesi gereken süre kısaltılacak: Koşullu salıverilme oranı üçte ikiden yarı yarıya (yüzde 67’den yüzde 50’ye) indirilecek.

Cinsel suçlar ve uyuştucu suçlarında indirim: Mükerrer ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarında dörtte üçlük infaz oranı üçte ikiye indirilecek.

Denetimli serbestlik süresinde oran: Her hükümlüye 1 yıl olarak uygulanan denetimli serbestlik süresi, koşullu salıverilmeye esas alınacak sürenin beşte biri kadar olacak. İnfaz indirimi ve denetimli serbestlikle birlikte cezaların yüzde 40’ı cezaevinde geçirilecek.

KİŞİYE KARŞI SUÇ İŞLEYENLER SERBEST

"Terör" ve "örgütlü" suçlarda dörtte üç, kasten öldürmede üçte iki olan infaz oranı korunuyor. Diğer suçlarda infaz oranı üçte ikiden yarı yarıya düşürülürken denetimli serbestlik süresinin artırılmasıyla birlikte cezaevlerinde yatılacak süre, cezanın yüzde 40’ı olacak. Daha önce hükümlüler aldıkları cezanın üçte ikisini cezaevinde geçiriyordu. 12 yıl ceza alan biri, 8 yıl yerine 6 yıl cezaevinde kalacak ve bu cezanın 5’te birini de denetimli serbestlikte geçirecek. Böylece yaklaşık olarak cezanın yüzde 40’ı çekilmiş olacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada yeni infaz yasasına tepki gösteren kullanıcılar #Affetmiyoruz etiketi altında buluştu.





Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan "Çıkartılacak yasa, avukatları, özgürce yazan gazetecileri, yazarları, aydınları içeride tutacak. Çocuk katilleri, kadın katilleri serbest kalacak. Biz bunları affetmiyoruz. Başka çocuklar ölmesin" dedi. Berkin’in babası Sami Elvan, ‘’Biz çocuklarımızı katleden katillerin adilce yargılanmasını istiyoruz. Biz aydınların, gazetecilerin, avukatların, siyasi tutsakların serbest bırakılmasını istiyoruz. Biz eli kanlı katilleri #AFFETMİYORUZ’’ dedi.





Yine Haziran Direnişi esnasında polisin attığı gaz kapsülü sonucunda yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan da çektiği video ile ‘’Affetmiyoruz’’ protestosuna katıldı.





Adana'nın Aladağ ilçesinde, 2016 yılında hayatını kaybeden 10'u öğrenci 12 kişinin anne babaları, Soma Maden Faciası'nda hayatını kaybeden madencilerin aileleri, infaz paketiyle bu olayların faillerine uygulanacak olası bir ceza indirimini ya da tahliyeleri kabul etmediklerini bu protestoya katılarak belirttiler.





Çorlu Tren Kazası’nda yaşamını yitiren 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz ise sosyal medya hesabından yeni infaz yasasına “İhmalleri ile sevdiklerimizin ölümüne sebep olan katilleri affetmiyoruz. Devletin kurumuna güvenip, ilk kez trene binip, hayatına 9 yaşında veda etmek zorunda bırakılan oğlum Oğuz Arda’nın katillerini affetmiyoruz.” diyerek tepki gösterdi.