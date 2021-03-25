İnfial oluşturan dayağa 18 yıl hapis istendi

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi Emriye M.'yi sokak ortasında, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde darp eden İbrahim Zarap hakkındaki soruşturma tamamlandı.







Hazırlanan iddianamede 'Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme' suçlarından Zarap'ın 18 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede Emriye M.'nin olay sırasında Zarap'ı uyararak ameliyatlı olduğu yere vurmamasını söylediği, ancak o bölgeye daha fazla vurduğuna yer verildi.





Zarap'ın, olay sırasında cep telefonuna ulaşmaya çalışan Emriye M.'nin telefonunu kırdığı için 'mala zarar verme' suçundan da yargılanacağı öğrenildi.



