İnfial uyandıran mahkeme kararının 'gerekçesi' bakın neymiş

Türkiye'de işlenen kadın cinayetleri gündemden düşmezken Gültekin cinayeti sonrası uygulanan haksız tahrik indirimi sonrası Muğla 3. Ceza Mahkemesi davaya ilişkin gerekçeli kararını açıklandı. Gerekçeli kararda, şantaj suçu işlendiği ve sanığın amacının eziyet çektirmek değil, suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu kaydedildi.







'Yakma fiili eziyet amaçlı değil'miş





Pınar Gültekin cinayeti hakkında neler biliniyor?





Muğla'da 27 yaşındaki Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan 32 yaşındaki Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada aldığı 'haksız tahrik indirimi' yoğun tepkiye neden oldu.Kararda, öldürülen Gültekin'in yaşadıkları evlilik dışı ilişkiyi Avcı'nın eşi ve çevresine söylemekle tehdit ettiği belirtildi. Bu durumun TCK'nın 107. maddesinde düzenlenen şantaj suçunu oluşturduğu ifade edilen kararda, "Sanık Cemal Metin'in de maktulün söz konusu haksız fiil içeren davranışlarından duyduğu öfke ile maktule yönelik söz konusu suçu işlediği dikkate alındığında mahkememiz yargılamasına konu somut olayda TCK'nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının tamamının gerçekleştiğinin kuşkuya yer vermeyecek şekilde sabit olduğu gözetilerek mahkemece sanık hakkında verilen cezada TCK'nın 29. maddesi uyarınca indirim yapılmıştır" denildi.Gerekçeli kararda Gültekin'in yakılarak öldürülmesiyle ilgili olarak, sanığın amacının eziyet çektirmek değil, suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu kaydedildi.“Cemal Metin'in maktulle birlikte yayla evine girdikten hemen sonra maktulün boğazını sıkarak maktulü öldürmeye kalktığı ve eylemini bir an önce tamamlamak istediği, eziyet çektirme kastının bulunması halinde uzun süre eylemini devam ettirmesinin gerektiği, sanığın profesyonel bir sağlık personeli olmadığı da gözetildiğinde maktulün boğazını ölümü gerçekleştirecek nitelikte kırık oluşmasına neden olacak kadar sıktıktan sonra maktulün henüz ölmemiş olduğunu bilemeyebileceği, sanığın maktule yönelik yakma fiilini gerçekleştirmekteki amacının eziyet çektirmeye yönelik olmayıp maktulün cesedini yok ederek yakalanmaktan kurtulma ve suç delillerini yok etmeye yönelik olduğu gözetildiğinde mahkeme sonuç cezaya etkisi olmamakla birlikte koşulları oluşmadığından söz konusu unsurun somut olayda gerçekleşmediğini kabul etmiştir."Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.