İnfiale sebep olan sokak röportajındna sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatından ilk açıklama





KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Cumhuriyet'in haberini alıntılayan Çelik, "Bu densiz hakkında derhal gereğini yapıyoruz. En ağır şekilde ceza almasını sağlayacağımıza emin olun! Böylesi ahlaksızların peşini bırakmayız!..." ifadelerini kullandı.









Seçime sayılı günler kala AKP'nin HÜDA PAR'la yaptığı ittifak anlaşması sonrası partinin terör örgütü Hizbullah'la bağlantılarına dair tartışmalar yeniden alevlenmişti.Siyasetteki 'Hizbullah' tartışması sürerken bir sokak röportajında açıkça Hizbullahçı olduğunu belirten bir kişinin sözleri de gündem oldu.Sokak röportajında kendisine mikrofon tutulan bir kişi AKP’ye oy vereceğini söyleyerek muhalefete hakaret ve küfürler yağdırdı. Kişi, “Onları destekleyenler de onlar gibi kafirlerdir” diyerek halkı da hedef aldı.Kılıçdaroğlu, Akşener ve Millet İttifakı liderlerini hedef alan gerici şahıs, “Cihata hazırız, kafalarını keseriz” cümlesini kullandı. Gerici kişi videonun sonunda “Biz Hizbullahçıyız” diye bağırdı.Söz konusu ifadeler sosyal medyada infial yaratırken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten bir açıklama geldi.