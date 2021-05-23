Samanyolu Haber /Spor / ING Basketbol Süper Ligi’nde ilk finalist belli oldu /23 Mayıs 2021 21:59

ING Basketbol Süper Ligi’nde ilk finalist belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi yarı finalinde Beşiktaş Icrypex-Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko eşleşmeleri sonrası ilk finalist belli oldu.

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Anadolu Efes, play-off yarı final üçüncü maçında Beşiktaş Icrypex’i 66-96 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve finale yükseldi.

Anadolu Efes, ING Basketbol Süper Ligi’nde 2-0 önde olduğu yarı final serisinde bugün Beşiktaş Icrypex’e konuk oldu.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Erşan Kartal yönetti. 

Lacivert-beyazlılar deplasmanda Beşiktaş Icrypex'i 66-96 yenerek seriyi 3-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı. 

ING Basketbol Süper Ligi'nde diğer finalist Pınar Karşıyaka-Fenerbahçe Beko maçının sonucuna göre belli olacak.
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