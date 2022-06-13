ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon belli oldu

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan Fenerbahçe Beko, dördüncü maçta Anadolu Efes'e konuk oldu. Fenerbahçe Beko, Efes karşısında Sinan Erdem'den 92-80 galibiyetle ayrılarak durumu 3-1 yaptı ve ING Basketbol Süper Ligi'ni şampiyonlukla tamamladı.Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 30 maçta 24 galibiyetle ilk sırada bitirmişti. Sarı-lacivertliler, play-off turunda çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor’a karşı 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka’ya karşı 3-1'le üstünlük sağlayarak finale yükselmişti.