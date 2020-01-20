Samanyolu Haber /Gündem / Mühür söküldü, birileri eşyaları aldı! /20 Ocak 2020 16:37

Mühür söküldü, birileri eşyaları aldı!

İstanbul Karaköy'de ev olarak da kullandığı ofisinin önünde ölü bulunan eski MI6 ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümünün üzerindeki esrar perdesi hâlâ kaldırılamadı. Mühürlenen eve gelen bazı kişiler içeriden bazı eşyaları aldı.

SHABER3.COM

İstanbul Karaköy'de 11 Kasım 2019'da sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinde bulunan mühür 67 gün sonra söküldü.

Mühürün sökülmesiyle ofise giren bazı kişiler içeriden aldıkları malzemelerle kayıplara karıştı. 

Karaköy'de çalışan bir kurye, "Cuma günü polisler ile bazı kişiler geldi. Mühür söküldü. İçeri giren kişiler bazı eşyaları alıp gitti." dedi.

İLK TESPİT: YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI İÇ KANAMA

İstanbul Karaköy'de ev olarak da kullandığı ofisinin önünde ölü bulunan eski MI6 ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümünün üzerindeki esrar perdesi hâlâ kaldırılamadı. 

Adli Tıp Kurumu’nun dün hazırladığı ön otopsi raporuna göre, Le Mesurier'in ölüm sebebi yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olarak tespit edildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mühür söküldü, birileri eşyaları aldı! Sonraki Haber >>

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Acılı Anneden çağrı

Acılı Anneden çağrı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Hastanede skandal görüntüler!

Hastanede skandal görüntüler!

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:15