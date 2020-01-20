Mühür söküldü, birileri eşyaları aldı!

İstanbul Karaköy'de 11 Kasım 2019'da sokakta cesedi bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ofisinde bulunan mühür 67 gün sonra söküldü.





Mühürün sökülmesiyle ofise giren bazı kişiler içeriden aldıkları malzemelerle kayıplara karıştı.





Karaköy'de çalışan bir kurye, "Cuma günü polisler ile bazı kişiler geldi. Mühür söküldü. İçeri giren kişiler bazı eşyaları alıp gitti." dedi.





İLK TESPİT: YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI İÇ KANAMA





İstanbul Karaköy'de ev olarak da kullandığı ofisinin önünde ölü bulunan eski MI6 ajanı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümünün üzerindeki esrar perdesi hâlâ kaldırılamadı.





Adli Tıp Kurumu’nun dün hazırladığı ön otopsi raporuna göre, Le Mesurier'in ölüm sebebi yüksekten düşmeye bağlı iç kanama olarak tespit edildi.